NUNCA les eches insecticida a las cucarachas si las ves en tu casa: corres este enorme riesgo

Una mini plaga de cucarachas puede parecer fácil de controlar, pero si lo primero que haces es rociarlas directamente con insecticida en spray, ojo: ¡es un riesgo! Y podrías estar empeorando el problema. Por eso, aquí te explicamos los peligros y cómo podrías solucionarlo de la manera correcta.

¿Por qué rociar insecticida a las cucarachas tiene riesgos?

Cuando aparecen estos insectos en la cocina, muchas personas piensan que echarles un buen chorrito de veneno en aerosol es suficiente. Pero no es así. Expertos en control de plagas advierten que eso solo provoca el “efecto desalojo”, es decir, las cucarachas no se mueren, solo se esconden… y pueden salir después con refuerzos.

Usar insecticida contra cucarachas representa un riesgo para ti y tu familia. ¿Por qué?

Además, esos sprays pueden ser peligrosos si se usan cerca de las personas, los alimentos o superficies donde cocinas.

¿Por qué las cucarachas invaden la cocina?

La cocina es como un hotel cinco estrellas para ellas, porque hay calorcito, humedad y restos de comida por todos lados. Incluso si limpias a diario, las cucarachas pequeñas como la alemana (Blattella germanica) pueden vivir en las rendijas más mínimas, dentro de electrodomésticos o entre las juntas de los muebles.

Y aunque parezcan poquitas, suelen esconderse en colonias, así que si ves una, seguro hay muchas más por allí escondidas.

Entonces… ¿Cómo acabar con las cucarachas fácil y rápido?

Lo más efectivo para eliminar las cucarachas son los geles insecticidas de acción retardada. Se colocan en puntos estratégicos (como detrás del refri o dentro de los cajones) y las cucarachas lo comen sin sospechar. Luego, al regresar a su escondite, contagian a las demás y así se reduce la colonia desde dentro.

Según expertos del área de Salud Ambiental de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), este método es mucho más seguro y eficaz, sobre todo en cocinas donde no se puede rociar veneno al aire libre.

Y si ya estás viendo muchas, lo mejor es llamar a un profesional de la fumigación. Ellos usan productos avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), diseñados para zonas delicadas como cocinas y comedores.