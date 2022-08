VIDEO: Fanática besa a Bad Bunny en plena fiesta.

Luego de su concierto en Puerto Rico, Bad Bunny no paró con la fiesta y continuó con las celebraciones en un recinto de la localidad.

¿Sueñas que peleas con tu mamá? Padme Vidente te dice qué significa.

Llamó la atención un video donde el Conejo Malo es besado por una de las asistentes a la celebración. Algunos videos que comenzaron a circular por las redes sociales muestran como una fan besa al reguetonero sin su consentimiento, acto que ha dividido las opiniones en las redes sociales.

Y es que, algunas internautas aseguran que Bad Bunny no debió ser besado sin su consentimiento, pues otros videos también comprueban que fue toqueteado.

“Los videos de Bad Bunny siendo tocado y besado sin consentimiento en el after party son bien alarmantes. El consentimiento no tiene excepciones de género, cuerpo, raza, etnia, poder adquisitivo, hora, ropa ni lugar. ¡Si no es consiente, es acoso!”, escribió la usuaria Gabriela Alexandra en Twitter.

Según se puede ver en los videos, Bad Bunny queda sorprendido ante el beso robado de la fan, pero en otras ocasiones previas ya había sido captado incomodo.

Te puede interesar: ¿Cómo conseguir boletos para ver a Bad Bunny? No te quedes fuera.

Bad Bunny impacta con reciente declaración

A unos cuantos meses de que Bad Bunny se presente en México, el cantante puertorriqueño ha impactado con sus declaraciones en un live de Instagram.

Y es que, a principios de julio, el intérprete de Efecto, Después de la playa y Me porto bonito dio a entender que él y Gabriela Berlingeri solo eran amigos con derechos.

“Ustedes no saben nada, en verdad. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos best friends. La gente dice, ‘Gabriela es tu novia’, ‘es tu esposa'; nadie sabe qué es Gabriela; ahora mismo ella y yo somos mejores amigos”, dijo el cantante desatando toda una ola de opiniones divididas en las redes sociales.

También te puede interesar: Mamá llega a la lágrimas tras recibir boletos para ver a Bad Bunny.