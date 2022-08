Bad Bunny revela que no ha perdido el piso tras su inmenso éxito.

Bad Bunny es la estrella del momento y su fama ha trascendido el plano musical llegando a la pantalla grande con su participación en “Bullet Train”, cinta protagonizada por Brad Pitt y donde comparte créditos con Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Lady Gaga, Masi Oka, Sandra Bullock y Andrew Koji.

El cantante Bad Bunny ha podido cumplir uno de sus más grandes sueños.

Bad Bunny interpreta el papel del ‘Lobo’ y será parte de una de las producciones más importantes de Sony Pictures que se estrenará el próximo 4 de agosto en Latinoamérica.

Bad Bunny y su trabajo al lado de Brad Pitt

En entrevista exclusiva con Ventaneando, Bad Bunny reveló como ha sido su evolución de pasar de ser empacador de supermercado a compartir créditos con un actor de primer nivel como lo es Brad Pitt.

“Cuando sueñas despierto y trabajas fuerte por ello se pueden cumplir. Seguimos siendo un chamaquito soñador, trabajando en Puerto Rico con muchas ganas de triunfar y de hacer todo lo que tenía en la mente”, declaró.

Cuando le preguntaron sobre cuál ha sido el reto más fuerte al que se ha enfrentado al pararse enfrente de alguien como Brad Pitt, ‘El Conejo Malo’ respondió que “yo creo que el reto más grande es poder cumplir con la expectativa de lo que requiere la escena y no dañarla como dice uno, pero yo soy alguien que siempre exactamente me gustan los retos. Nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos que todo el mundo, el ambiente de trabajo era uno muy lindo, el director, Brad Pitt también en todo momento me llevaba de la mano paso a paso y me hicieron sentir muy seguro”.

“Terminé disfrutando, no sentí ningún tipo de presión, antes de comenzar si la tenía, pero ya cuando estaba ahí vi como todo se estaba dando ya era todo disfrutándomelo y dando lo mejor de mí”, añadió.