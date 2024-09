Los requisitos para obtener la Beca de Excelencia para alumnos de primaria y secundaria: obtén 10 mil pesos

El sector estudiantil de México es uno de los más vulnerables, de eso está consciente el gobierno federal, el cual entrega diversos apoyos económicos, uno de ellos es entregado por la Dirección General de Educación y lleva por nombre Beca de Excelencia 2024.

¿Qué es la Beca de Excelencia 2024?

La Beca de Excelencia 2024 es un apoyo que está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria con alto rendimiento académico. Su objetivo es fomentar la equidad educativa y asegurar que los estudiantes más destacados puedan continuar con sus estudios, esto a través de un apoyo económico de 10 mil pesos.

¿Quiénes pueden postularse?

Los interesados en obtener la Beca de Excelencia 2024 deberán estar inscritos en escuelas públicas o privadas, cursando entre el segundo y sexto grado de primaria o cualquier nivel de secundaria.

Sin embargo, no cualquier estudiante puede postularse para obtener este apoyo económico, sino únicamente aquellos que hayan obtenido con un promedio mínimo de 9.8 o superior durante el pasado ciclo escolar.

¿Cuáles son los requisitos? Además de lo ya mencionados, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos como:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses (agua, luz o predial)

Comprobante de ingresos del principal aportador económico (2 recibos de nómina recientes o una carta laboral)

Manifestación de ingresos en caso de no contar con comprobantes formales

En caso de que el estudiante tenga alguna discapacidad, será necesario presentar un certificado médico que acredite dicha condición.

¿Dónde y cómo solicitarla?

El trámite para solicitar la Beca por Excelencia 2024 es a través del Portal de Trámites y Servicios del Municipio de León. Los interesados deberán crear una cuenta e ingresar con su usuario y contraseña.

Uno de los requisitos indispensables es ser residente de León, Guanajuato, y tener nacionalidad mexicana, estar matriculado en alguna escuela con Clave de Centro de Trabajo (CCT) válida, mantener un promedio mínimo de 9.8 y no haber reprobado materias en el ciclo escolar anterior, así como no tener parentesco en primer grado con funcionarios municipalles no haber recibido este apoyo en 2024.