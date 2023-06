VIDEO: Belinda sufre ataque de fan en pleno concierto.

¡Belinda vivió momentos de terror en pleno concierto! La famosa cantante mexicana sufrió un susto monumental durante su presentación en la Feria de las Fresas en Irapuato, cuando un fanático se subió al escenario para abrazarla y no soltarla.

En un video que circula en Tiktok, se ve cómo la intérprete de “Ángel” es abrazada con entusiasmo por el fanático, pero de repente éste cae al piso y se aferra con fuerza a las piernas de la artista. Sin duda, una experiencia aterradora que pone de manifiesto los peligros que enfrentan los artistas en los conciertos.

La popular cantante pop, Belinda, se encontraba presentando sus más grandes éxitos musicales. Sin embargo, un fanático, del cual se desconocen más datos personales, burló al amplio equipo de seguridad con el que contaba, tomándola de sorpresa y provocándole un gran susto que su rostro y ella misma confirmó en su cuenta de Instagram.

El fanático trataba de abrazarla, mientras miembros del equipo de manera casi inmediata lo comenzaron a retirar con jaloneos y gran fuerza. Algo por lo que más se esmeró a la también actriz, quien pedía que la soltaran para que pudiera calmarlo y así librarse de él de una forma mucho más pacífica y que no continuara poniendo en riesgo su integridad, la de él o los guardias.

¿Qué dijo Belinda?

Posteriormente, Belinda utilizó sus redes sociales para compartir su experiencia en el concierto, asegurando que había sufrido molestias físicas y que estaba asustada por lo sucedido. “Hoy, durante el concierto, alguien subió al escenario, casi me tiró y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, escribió la cantante en sus historias de Instagram.



En las redes sociales, la reacción de los usuarios fue negativa hacia este tipo de situaciones en las que los fans violan los protocolos de seguridad y se acercan demasiado al artista, poniendo en peligro su integridad física y mental. Muchos expresaron su opinión sobre el incidente y enfatizaron en que se deben respetar los límites.

"¿En qué momento alguien piensa que un artista famoso puede ser tocado y expuesto de esa manera?”, escribió uno de los usuarios. Otros mencionaron la importancia de contratar un equipo de seguridad más eficiente para evitar estos incidentes.

