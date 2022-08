Las FOTOS que demuestran que Belinda y Christian Nodal enterraron su amor.

Christian Nodal y Belinda protagonizaron una de las relaciones más polémicas del espectáculo, pues vivieron un torrido romance que desató memes, críticas y opiniones divididas en las redes sociales.

Sin embargo, la pareja hizo pública su ruptura a principios de febrero de este año con respectivos mensajes en sus cuentas de Instagram.

“A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, escribió Nodal en sus redes sociales.

El intérprete de Adiós Amor protagonizó más de un escándalo tras la ruptura, pues exhibió capturas de pantalla de Belinda, se cubrió sus tatuajes y hasta mandó una que otra indirecta a través de la prensa.

Tras la polémica, el cantante sonorense parece haber encontrado la paz que tanto buscaba en los brazos de una nueva pareja sentimental.

Por su parte, Belinda tampoco ha perdido el tiempo para salir con un reconocido actor de Hollywood y darse una nueva segunda oportunidad en el amor.

Christian Nodal y Belinda entierran su amor

Christian Nodal dejó atrás a Belinda para dar inicio a un romance con la rapera Cazzu, pues recordemos que ambos fueron captados en un concierto de Wisin y Yandel abrazados.

El sonorense no conserva ninguna fotografía con Belinda en su cuenta de Instagram, pues eliminó todo recuerdo de la española para salir con la argentina.

El programa Chisme No Like asegura que Christian tiene planes de mudarse a Argentina con Cazzu, pues incluso no descartaría tener un hijo muy pronto.

Por su parte, Belinda también enterró el pasado y decidió conocer más a fondo a Jared Leto, con quien recientemente viajó a la playa y publicó algunos videos juntos.

