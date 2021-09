Esta es la canción que confirmaría la ruptura de Belinda y Christian Nodal.

La supuesta separación entre Belinda y Christian Nodal continúa dando de qué hablar entre fanáticos de todas las edades. Los cantantes han desatado todo tipo de especulaciones por presuntamente haber dado carpetazo a su noviazgo.

Lo anterior, como consecuencia de que el intérprete de Adiós Amor, eliminó todas las fotos junto a Belinda de sus redes sociales. Además, la artista española se dejó ver sin su costoso anillo de compromiso en el dedo, arrojando nuevas pistas de su posible ruptura con el sonorense.

Sin embargo, internautas encontraron otro aspecto que confirmaría las teorías de los fanáticos. Y es que, se filtró la canción Se terminó lo nuestro, tema del cantante sonorense que está arrasando en México.

La canción de desamor ha destacado entre público latino, ya que la letra podría tratarse de una indirecta a Belinda.

“Hoy te quiero más que nunca aunque no quiera hacerlo, me da vuelta la cabeza y no puedo entenderlo. Por qué me aferro al acuerdo de lo que no me diste”, subraya parte de la letra.

Christian Nodal aún no ha desmentido si el tema musical es una dedicatoria a la intérprete de Amor a primera vista, por lo que miles de fans no dejan de analizar cada parte de la canción de desamor y melancolía.

¿Por qué Christian Nodal eliminó sus fotos con Belinda?

Los cantantes no han desmentido o aclarado detalles de su supuesta separación, todo después de que Nodal alborotó al público mexicano con sus contundentes cambios en Instagram.

Debemos recordar que, el artista de música regional mexicana, solo conserva la foto de Speey González, figura animada que significa mucho en su carrera musical.

En su momento, Christian concedió una entrevista para los medios de comunicación, donde reveló que Speedy González aparecía en su Instagram antes de lanzar un nuevo proyecto musical.

Y es que, otros admiradores aseguran que los exocoaches de La Voz, traman algo a escondidas del público mexicano, por lo que pronto podrían sorprender al mundo con un dueto.

