Belinda confesó que quiere colaborar con Danna Paola.

Belinda confesó que quiere colaborar con la cantante Danna Paola.

Belinda ha retomado su carrera profesional tras su rompimiento con Christian Nodal, por lo que ha tenido una agenda bastante apretada, de ahí que no se haya podido concretar la colaboración con Danna Paola.

En exclusiva para Ventaneando, la intérprete de “Luz sin gravedad” declaró que la colaboración con Danna Paola sigue en pie. “A Danna Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora, la admiro demasiado, le deseo siempre lo mejor y pues me encantaría (una colaboración) por supuesto, por qué no, además amo colaborar con mujeres”.

Sin embargo, la cantante española destacó que ambas han estado bastante ocupadas con sus respectivas cosas y compromisos profesionales, pero lo haría si en un futuro se da algo que las emocione a ambas.

“Las dos hemos estado en nuestras cosas ocupadas, pero si se da en un futuro una colaboración y que sea algo que nos emocione a las dos, que nos inspire, por supuesto que sí”, recalcó la guapa actriz.

¿Qué otro proyecto tiene en mente Belinda? La colaboración con Danna Paola no es el único proyecto que tiene Belinda, sino también su regreso a las telenovelas donde se dio a conocer desde muy pequeña.

“Estoy sumamente agradecida porque ahí empecé desde muy niña, me encantan las historias de las telenovelas (…) En un futuro hacer un remake de alguna telenovela, por ejemplo, Rubí es una mis historias favoritas, me encantaba la Usurpadora, me encantaba Marimar, bueno todas las novelas de Thalía eran impresionantes y las novelas siempre van a ocupar un lugar muy especial en mi corazón”, añadió.

¿Le gustaría hacer una bioserie de su vida?

Belinda no le cerró la puerta a hacer una bioserie, aunque no en este momento de su vida porque le faltan muchas cosas por vivir, pero reveló lo que abarcaría dicha serie, por ejemplo: su vida en España, la vida de su familia, cómo estaban enamorados sus padres, etc.

Por último, destacó su participación en los “2000’s Pop Tour” y el lanzamiento de la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén” el próximo año y su incursión en otra serie de la cual no reveló información.