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FOTOS | ¿Belinda se enojó porque anunciaron a Danna Paola como la "Princesa del Pop Latino"?

Luego de que Belinda y Danna Paola actuaran en el mismo festival, reviven supuesta rivalidad. ¿Quién es la “Princesa del Pop Latino”? Te contamos en las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Danna Paola con cabello negro.jpg
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Danna Paola con cabello largo.jpg
Danna Paola blanco y negro.jpg
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