Belinda rompe el silencio y responde a críticas tras su desfile en el Fashion Week de París y habla sobre su estado de salud

El pasado lunes, la icónica cantante, actriz y modelo, Belinda desfiló en la prestigiosa y exclusiva pasarela de la Fashion Week de París, lo cuál ha generado todo tipo de reacciones y comentarios en redes, en especial por la caída que sufrió hace un año.

Por un lado, hay quienes señalan que la mexicana lo hizo de gran manera e incluso destacaron su valentía tras los problemas físicos que le afectan desde su caída en la misma pasarela el mismo año, pero también le han llovido críticas que señalan que Beli “no sabe desfilar”.

¿Belinda no es modelo? Esto es lo que dijo:

Belinda se presentó recientemente por segundo año consecutivo en la pasarela del Fashion Week de París, donde tuvo la oportunidad de reivindicar la aparatosa caída que sufrió el año pasado, misma que a día de hoy aún le presenta malestares físicos.

Hoy, en su llegada al Aeropuerto de la CDMX tras su paso por París, la artista comentó para nuestros medios que la pasó muy bien:

“El reto fue el menisco, que lo tengo roto, entonces me duele, me tengo que operar. Es un tema delicado por el simple hecho de arriesgarme y subirme ahí”.

Respecto a su pasarela dijo lo siguiente:

“No es modelar, es simplemente caminar con la cabeza en alto y representando a las mujeres en el mundo con perfecciones e imperfecciones, con cosas buenas, como seres humanos que somos”.

Belinda responde a críticas sobre su pasarela

En un video posteado en redes de la participación que tuvo en la pasarela, un usuario comentó lo siguiente:

“La adoro a Belinda pero alguien que le enseñe a caminar”, a lo que la artista respondió:

“Tengo el menisco y el ligamento cruzado creo que es importante recordar eso y que uno le echa todas las ganas del mundo y eso es lo que cuenta, no debes de juzgar tanto una caminata, no soy modelo soy cantante, bendiciones”.

Sin duda alguna, Belinda es una de las personalidades mexicanas y latinas más buscadas para lucir junto a grandes marcas y a sus 36 años se ha ganado un lugar dentro de las pasarelas y desfiles de moda más exclusivos del mundo, donde ha lucido su belleza como personalidad.