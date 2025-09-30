¡Ganando como siempre! Ellas fueron las mexicanas que modelaron en la Fashion Week de París, uno de los eventos de moda más exclusivos de moda

El día de ayer se llevó a cabo el tan esperado L’Oreal Fashion Week de París 2025, evento que reunió a algunas de las mujeres más hermosas del mundo donde la belleza mexicana se hizo presente y ganó, como siempre.

Las mexicanas: Belinda, Renata Notni y Samadhi Zendejas modelaron sus mejores looks, donde lucieron desde sus indumentarias, hasta el mínimo detalle de sus estilizados maquillajes, donde nos marcaron el camino de las tendencias que estarán acompañando al mundo de la moda en los próximos meses.

¿Qué pudimos ver de Belinda, Renata Notni y Samadhi Zendejas en el Fashion Week?

Sin duda alguna, el paso de estas celebridades mexicanas por la Fashion Week retrató a la perfección la autenticidad de cada una, donde dejaron lucir su belleza la cual conjuga con la personalidad de cada una.

