¡Ganando como siempre! Ellas fueron las mexicanas que modelaron en la Fashion Week de París, uno de los eventos de moda más exclusivos de moda
¡La belleza mexicana se hizo presente durante uno de los evento más prestigiados y exclusivos del mundo de la moda!
El día de ayer se llevó a cabo el tan esperado L’Oreal Fashion Week de París 2025, evento que reunió a algunas de las mujeres más hermosas del mundo donde la belleza mexicana se hizo presente y ganó, como siempre.
Las mexicanas: Belinda, Renata Notni y Samadhi Zendejas modelaron sus mejores looks, donde lucieron desde sus indumentarias, hasta el mínimo detalle de sus estilizados maquillajes, donde nos marcaron el camino de las tendencias que estarán acompañando al mundo de la moda en los próximos meses.
¿Qué pudimos ver de Belinda, Renata Notni y Samadhi Zendejas en el Fashion Week?
- Belinda: Una de las modelos más esperadas fue Belinda, quien con un vestido metálico con brillos reflejaban cada luz como si se tratara de un cielo dorado, donde además de lucir su prenda, destacó su maquillaje y su peinado.
Su característico cabello rubio con tintes platinados lució suelto y generando delicadas ondas logrando una iluminación icónicas.
Respecto a su maquillaje, Belinda optó por una piel ligeramente iluminada, dejando que sus ojos luzcan entre el gloss rosado que hizo contrastar sus labios, equilibrando los matices y colores.
- Renata Notni: Destacó por la mezcla y elegancia que dejó en cada paso durante su participación en la pasarela, donde hizo lucir de manera increíble su vestido tirando a un estilo de malla gruesa repleto de colgantes que destacaban el brillo de la actriz y modelo.
Su peinado lució por su complicada sencillez, donde lo dejó suelto creando un efecto wet look y raya lateral que el cuál ciertamente ha sido tendencia este 2025.
- Samadhi Zendejas cautivó con su vestido negro “desigual”, el que lució aún más con ciertos detalles metálicos que dieron un gráfico llamativo.
Mostró su cabello recogido en una coleta baja, el cuál dió un aspecto natural y relajado.
Respecto a su maquillaje, siguió con la tendencia de la piel luminosa, dando un aspecto fresco y lució unas sombras neutras con un delineado que enmarcó su mirada.
Sin duda alguna, el paso de estas celebridades mexicanas por la Fashion Week retrató a la perfección la autenticidad de cada una, donde dejaron lucir su belleza la cual conjuga con la personalidad de cada una.