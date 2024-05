La indirecta de Belinda tras rompimiento de Christian Nodal y Cazzu

Este jueves nos llevamos tremenda sorpresa, pues al fin se confirmó lo que era un secreto a voces, ya que después de tantos rumores y especulaciones Christian Nodal al fin confirmó su separación de Julieta Emilia Cazzuchelli, madre de su pequeña Inti, pero ¿cómo reaccionó Belinda?

¿Qué dijo Christian Nodal?

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”, publicó.

“Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, agregó Christian Nodal.

¿Por qué el nombre de Belinda se hizo tendencia? A raíz de la repentina separación de Christian Nodal y Cazzu, el nombre de Belinda ha salido a relucir, pues hay que recordar que la cantante española tuvo un romance con el sonorense, con quien estuvo a nada de llegar al altar.





¿Cómo reaccionó Belinda?

Los internautas han estado muy pendientes de las redes sociales de Belinda, quien no se ha pronunciado al respecto, pero llama la atención que minutos después de que Nodal y Cazzu confirmaran su separación, la española publicó una historia en su cuenta de Instagram que muchos tacharon como una indirecta al sonorense.

Belinda compartió una imagen de su más reciente canción, “300 noches”, la cual lanzó en colaboración con Natanael Cano, misma que muchos aseguran que habla del romance que sostuvo con el intérprete de “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el 6”, “Cumbión dolido” y “Botella tras botella”, entre otras.

¿Qué dice le letra de “300 noches”?

“Esperé tanto por ti

Que cuando cuenta yo me di

Ya me habías dejado atrás

¿Ahora qué hago pa’ olvidar-te-eh?



Y esperé tanto por ti

Que cuando cuenta yo me di

Ya me habías dejado atrás

¿Y ahora qué hago pa’ olvidar?

Trescientas noches han pasado

Y sigo pisando el pasado

No puedes seguir siendo el rey

Sin esta reina a tu lado



Baby, míranos

Ahora somos dos extraños

Y se siente tan extraño

Que después que me jodiste todavía te extraño

Baby, míranos

Ya di todo y no se nos dio

No fue por mí que no funcionó

Fue por ti que todo se jodió, todo se jodió

Ea

Así suenan los tumbados, chiquilla

Beli, Beli

Beli, bélica

¿Cómo se supone que voy a encontrar

Eso que tenía en otra persona?

La misma forma de besar

Esa conexión tan cabrona

Aún recuerdo cómo lo hacíamos

Y amanecíamos siempre abrazados

Y estar contigo era como si Santa Claus

Me trajera veintitrés mil regalos

Trescientas noches han pasado

Y sigo pisando el pasado

No puedo seguir siendo el rey

Sin esta reina a mi lado

Baby, míranos

Ahora somos dos extraños

Y se siente tan extraño

Que después que me jodiste todavía te extraño



Baby, míranos

Lo di todo y no se nos dio

No fue por mí que no funcionó

Fue por ti que todo se jodió, todo se jodió".