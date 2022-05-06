Mamá de Belinda confiesa cómo vive su hija la ruptura de Nodal.

Belinda Schüll, madre de Belinda, rompe el silencio en torno al rompimiento de su hija con Christian Nodal, revelando que el trabajo ha sido un salvavidas para ella, incluyendo la promoción del estreno de su nueva serie Bienvenidos a Edén, pero además, Doña Belinda revela que el desamor ha inspirado a su hija a escribir unas súper canciones que muy pronto dará a conocer.

"Está escribiendo unos temazos impresionantes de desamor y de amor. Todo esto, lo que hace es que despierta más el alma, te inspiras porque sufres. La verdad es que estar trabajando es como un salvavidas en este momento. Ella está muy concentrada en la serie, en la música y ha sido como un salvavidas, yo le agradezco a Dios eso", dijo a Ventaneando.

"Ahora, nada más que se concentre en el trabajo, que vienen grandes proyectos. Esta serie tiene unas expectativas increíbles y se estrena mañana. Va a ser un exitazo, hay mucha expectativa, está muy comprometida trabajando allá duro", es el consejo de Doña Belinda a su hija.

Y precisa que su hija no se ha ido a vivir definitivamente a España, sino que se encuentra grabando la segunda temporada de Bienvenidos a Edén.

Está trabajando. Ahora mismo está trabajando en una isla porque es un concepto muy padre, donde van en un barco, los van a secuestrar y los van a hacer sufrir todo tipo de cosas. Tenemos dos canciones en la serie y va a ser algo brutal

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Belinda abrió su propia disquera

Además de la ruptura amorosa, reconoce que para Belinda, la muerte de su abuelita, la desarmó emocionalmente: "La verdad sí fue terrible".

Belinda también estará próximamente en Cannes, Francia: "Vamos a estar en un evento de la fundación de Eva Longoria, donde va a estar Beli, después nos vamos a Barcelona y después al Festival Machaca", confesó su mamá.

Doña Belinda dijo en primicia que su hija abrió una disquera inspirada por la pasión a la música: "Desde el principio creamos música, apoyamos al nuevo talento, y Beli nació cantando".

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