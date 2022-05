Ernesto D’Alessio reveló que su mamá se siente culpable por abandonarlos.

Ernesto D’Alessio confesó todo lo que desea para su madre, Lupita.

¿Es posible que después de tantos años, Lupita D’Alessio se sienta afectada por haber dejado a sus hijos cuando eran pequeños? Ernesto D’Alessio lo confirma y revela la canción, que en voz de su madre, resume el trago amargo que como familia vivieron en aquel momento. Al recordar el episodio, y cantar Aqui Estoy Yo, la conmoción de Ernesto es evidente.

“Es una canción que nos canta a nosotros y me conmueve mucho escuchar esa canción porque no me gusta que ella sienta que nosotros no entendemos lo que tuvo que pasar y quiero que ella se sienta amada, que sienta que sus hijos la perdonamos con todo nuestro corazón . Todavía le duele mucho el hecho de que se haya ido de la casa y que nosotros hayamos estado muy chiquitos. A ella todavía eso le puede”, confesó a Ventaneando.

Por cierto que Lupita D’Alessio tendrá una participación especial en el concierto que Ernesto ofrecerá en el Teatro Metropólitan este 26 de mayo de 2022.

Cantar con ella es muy difícil, porque aunque es mi madre y sigo siendo su bebé, en el escenario no... en el escenario si yo desafino, me hace un gesto

Ernesto D’Alessio hace invitación a Alessandra Rosaldo

Ernesto también invitó a Alessandra Rosaldo a su concierto, aunque ella no ha confirmado.

“Yo la quiero mucho, pero muchísimo la quiero, hice un sketch el día de su boda, no sé si se acuerdan: Yo le decía a mi esposa, ‘Oye , estoy invitado a la boda de Alessandra y Eugenio’ y luego le decía ‘Mejor no voy porque que tal si se arrepiente’, eso lo escribió Eugenio, nada más para que vean que estamos bien”, declaró.

Y sobre la relación con su hermano César, quien se ha distanciado de él y de su hermano Jorge, Ernesto aseguró que siempre lo han apoyado, aunque muchas veces no quiere recibir ayuda.

Este fin de semana estuve en casa mi hermano Jorge y lo invitamos... pero él nos dijo que estaba dormido

