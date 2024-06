Belinda se olvida de la polémica de Nodal y arranca suspiros en redes sociales

Belinda ha preferido hacer oídos sordos y mantenerse alejada de la controversia que vive su expareja Christian Nodal , quien anunció el fin de su relación con Cazzu y casi de forma inmediata inició un romance con Ángela Aguilar.

A pesar de que una de sus publicaciones en redes fue interpretada como una indirecta para la nueva pareja del regional mexicano, Belinda ha preferido mantenerse alejada de toda la polémica que permea a la pareja del momento.

Te puede interesar: FOTOS | El historial romántico de Nodal en fotos: Belinda, Cazzu y Ángela

Duelo de imitación entre Rocío Dúrcal y Christian Nodal [VIDEO] La imitadora de Rocío Dúrcal y el imitador de Christian Nodal hicieron una excelente dupla con una canción de Los Ángeles Azules ¿Cuál fue tu favorito?

¿Qué publicó Belinda?

Horas después de que se confirmó el noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, Belinda publicó en sus redes sociales que “tarde o temprano todo cae por su propio peso”, mismo que fue interpretado como una indirecta para los nuevos novios.

Hasta el momento esa sería la única declaración que Belinda habría hecho al respecto, pues ha evitado encontrarse con la prensa para no ser cuestionada sobre Nodal y Ángela Aguilar. No obstante, se mantiene muy activa en redes sociales donde se olvidó por completo de la polémica y presumió un increible look que dejó a todos boquiabiertos.

¿Qué publicó Belinda?

En su cuenta de Instagram, Belinda publicó una fotografía en la que lució un entallado vestido café, el cual resaltó su escultural figura y belleza imperial. Beli acompañó la publicación con el texto: “Hoy me siento bonita”.

Te puede interesar: Belinda habría escapado en una maleta para no hablar de Christian Nodal

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? La fotografía de Belinda no pasó desapercibida entre los internautas, quienes de inmediato llenaron de halagos la publicación de la guapa cantante española que arrancó suspiros a diestra y siniestra.

“Ella apareció sólo para ganar”, “Ganando como siempre”, “Siempre estás bonita”; “Eres hermosa siempre, toda la vida”, “¡Eres arte!”, “La más bonita”, “Eres tan bonita y talentosa. Te admiro mucho, la mejor”, “Siempre te creí, Beli”, “Belinda, tú eres reina siempre”, “Beli, ya saca una canción, aprovecha el desma...”, “Perdónanos Beli, siempre tuviste razón”, “Tú fuiste inteligente”, “Si estuvieran hundiendo a mi ex, yo me sentiría divina”, “Estás divina” y “Brillando”, fueron algunos de los comentarios.

También te puede interesar: FOTOS | ¿Nodal solo usó a Belinda y Cazzu hasta poder estar con Ángela?