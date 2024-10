Belinda organizó tremenda fiesta de Halloween a la que asistió una lluvia de celebridades

Vaya fiesta de disfraces la que organizó Belinda este miércoles, a la que acudieron un sinfín de personalidades del espectáculo, entre ellos Aracely Arámbula, Lele Pons, Kuno, Mar de Regil, Mariana Torres, ‘La Divaza’, Geraldine Bazán, Yeri Mua y hasta Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’ Pérez.

¿Qué dijeron los famosos que acudieron a la fiesta de Halloween? Geraldine Bazán dijo que “a ella (Belinda) le encanta disfrazarse y lo ha hecho durante mucho tiempo, entonces es la primera vez que lo hace más grande”.





Lele Pons declaró lo siguiente: “estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy disfrutando mucho, estoy feliz”. Por su parte, Mar de Regil aseguró que “improvisé un poquito porque no sabía qué ponerme y no encontraba disfraz y fue lo que pude hacer”.

Yeri Mua fue otra de las presentes y declaró que a “Belinda me la presentó Lele Pons y bueno, me saludó así de rapidito, ese fue mi primer acercamiento hace no mucho, pero bueno, yo a Belinda, crecí conociendo a Belinda, o sea, bailé el ‘Sapito’ toda mi infancia”.

“Yo la amo, la amo por supuesto, o sea, mi hermana y yo crecimos con ella, entonces es hermoso”, dijo Kuno. Por su parte, Antonio Pérez Garibay recalcó que “el día de hoy dedico esto para Belinda”.

¿Mariana Torres habló sobre su reciente divorcio?

Mariana Torres también acudió y habló brevemente de su reciente divorcio del empresario Jonathan Nienow, luego de dos años de matrimonio. “Sí, ya divorciada. Terminamos la verdad que súper bien, cerramos muy bien el ciclo, con mucha madurez, con mucha empatía”.

¿A qué hora terminó el Halloween de Belinda?

La fiesta concluyó al filo de las 3 de la mañana y a esas horas pudimos ver a otros famosos saliendo muy alegres del lugar, entre ellos Luis Gerardo Méndez, Chumel Torres y Majo Aguilar.

¿Qué dijo Majo Aguilar?

Al preguntarle a Majo qué le pareció la fiesta, la prima de Ángela Aguilar dijo que “muy bien, todo muy bien” y recalcó que Belinda es una muy buena anfitriona. Luis Gerardo Méndez y Chumel Torres no quisieron hablar con la prensa y solo se retiraron del lugar.

¿Le enviaron un ramo de rosas a Belinda?

Al lugar fue enviado un arreglo floral para ser entregado a Belinda, aunque no logramos saber de quién era o de dónde provenía. Finalmente, en la madrugada la familia Peregrín Schüll salió del lugar a bordo de su camioneta sin dar ninguna declaración a la prensa.