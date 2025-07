El Fantasma de la Ópera, la superproducción que llega al Teatro Insurgentes

La emblemática obra musical El Fantasma de la Ópera, creada por Andrew Lloyd Webber y basada en la novela de Gaston Leroux, regresa triunfalmente a México este noviembre de 2025, ahora en una espectacular puesta en escena en el Teatro de los Insurgentes.

Producción deslumbrante y renovada del Fantasma de La Opera

Producida por un equipo de élite OCESA, Morris Gilbert, Claudio Carrera y la española Let’s Go, esta versión internacional, dirigida por el italiano Federico Bellone, ya ha brillado en escenarios como Madrid y Mónaco, y ahora desembarca en CDMX.

Se trata de una escenografía inspirada en la original de Maria Björnson, a la que se integraron innovaciones técnicas para envolver al público en un espectáculo más vibrante, dinámico y bello, pero fiel al clásico.

Las audiciones, celebradas entre mayo y junio, permitieron seleccionar a 27 actores nacionales respaldados por una orquesta en vivo de 15 músicos, garantizando un montaje épico que combina voces poderosas, bailes y técnicas líricas de alto nivel

Dónde y cuándo disfrutar El Fantasma de La Opera

Lugar: Teatro de los Insurgentes, Av. Insurgentes Sur 1587, San José Insurgentes, CDMX

Mes: Noviembre 2025

Funciones: programadas de miércoles a domingo, con horarios por confirmar

El Teatro Insurgentes, uno de los recintos más icónicos de la CDMX.

Precios y dónde comprar boletos para El Fantasma de La Opera

Aunque los precios aún no se han publicado oficialmente, se anticipa que el rango sea similar a montajes recientes de gran formato en la ciudad:

VIP/Preferente: entre $1,200 y $2,000 MXN

General: entre $800 y $1,600 MXN

El Fantasma de la Ópera es una experiencia total: romance, tensión, misterio y melodías inolvidables como Music of the Night y All I Ask of You. Tener este musical en CDMX, con elenco mexicano e internacional, es una oportunidad única para los amantes de lo teatral. Además, su llegada marca un nuevo capítulo en la historia del Teatro Insurgentes, cuyo mural de Diego Rivera y legado cultural hacen aún más especial este evento .