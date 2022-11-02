Belinda aún no piensa en convertirse en mamá: ¿Por qué?

Paty Cantú negó hace unos días que tuviera alguna rencilla con Belinda y que le incomodara coincidir con ella en la gira de los 2000’s Pop tour.

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Y, ahora es la propia Belinda la que reacciona al rumor de que entre ellas hay una mala relación; la cantante, habló luego de su presentación en el Museo del Trompo Tijuana el viernes pasado.

Ay pues agradecida, es una mujer hermosa y talentosa. Si los amo, son lo mejor para mi, mis papás

Mientras se despedía de sus seguidores, acompañada por su padre, aprovechamos para preguntarle si dentro de sus planes figuraba tener hijos pronto.

Ay no sé ¡Qué pregunta! Ahorita estoy feliz con mi carrera, estoy viviendo un momento importante

Belinda sorprendió a sus fans en pleno concierto.

Por cierto, que durante su show Belinda puso a bailar a su público con canciones de recuerdo como el ‘Sapito’ hasta su actual éxito ‘Aguardiente’.

A pesar de que el concierto empezó con una hora de retraso sus ‘Belifans’ quedaron encantados con el trato que le dio a uno de los asistentes con capacidades diferentes, a quien por ir a saludar rápidamente casi se cae la cantante.

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Y, así fue como su padre se despidió de nuestras cámaras.