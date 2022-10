Ari Borovoy reveló si soltó una millonada para contratar a Belinda.

¿Ari Borovoy está “a bordo” con la nueva serie de OV7? Él responde.

Ari Borovoy insiste no estar enterado de nada que tenga que ver con la bioserie de OV7, a pesar de que Mariana Ochoa declaró en este programa, que la historia de los siete está siendo plasmada en los guiones correspondientes.

“Sigo sin estar enterado de absolutamente nada de la serie. La última junta que tuve fue con el productor Pepe Bastón y me dijo que me iban a buscar. Eso pasó hace algunos meses, lo poco que sé es que toma mucho tiempo hacer una serie. Yo estoy abierto a escuchar”, dijo el también cantante en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

Ari Borovoy rompe el silencio sobre Belinda y Sharis Cid

En otros temas, Ari respondió si es verdad que para que Belinda aceptara estar en la gira de los 2000′s Pop Tour, hubo varios ceros de por medio.

“Siempre tenemos que poner en una balanza el poder pagarle a un artista para qeue se sienta cómodo y contento, que sea siempre una prioridad. También tenemos que cuidar que esto pueda ser un buen negocio para que podamos seguir invirtiendo. Con Belinda venimos platicando desde hace tiempo”, dijo sobre el debut de la cantante española en su tour.

Sobre las declaraciones de Sharis Cid en torno a que a ella no le quisieron pagar 50 mil pesos por participar en los 90’s Pop Tour, como parte del grupo DKDA, Ari dijo lo siguiente.

“Del tema de Sharis me enteré por las redes sociales. Yo no llegué ni siquiera a hacer un ofrecimiento. Lo único que me pareció una lástima fue que no se subiera al escenario con sus compañeros. Lo que puedo asegurar es que nadie fue gratis”, concluyó el cantante y productor para la prensa.

