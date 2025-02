Belinda revela por qué tuvo que ser hospitalizada de emergencia

El pasado fin de semana se encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo debido a la hospitalización de Belinda , quien alertó a sus miles de seguidores con una fotografía en donde aparecía su brazo, al parecer, recibiendo suero.

Esto provocó que, de inmediato, sus seguidores le enviaran mensajes de apoyo, mismos que la propia cantante agradeció. De igual forma, Belinda prometió que los mantendría al tanto de su salud.

¿Por qué Belinda tuvo que ser hospitalizada?

Recientemente la cantante española rompió en silencio y reveló en entrevista con Posta qué fue lo que la llevó a ser hospitalizada de emergencia, pero también dijo que comenzará con estudios médicos para confirmar que todo está bien en su cuerpo, lo que alarmó todavía más a sus fans.

La cantante declaró que su ritmo de vida ha comenzado a cobrarle factura, por lo que ha tenido que hacer una pausa: “No me encuentro bien de salud, he trabajado sin parar desde hace un tiempo, y mi cuerpo explotó de tantos viajes, tanto trabajo. No he parado, no he descansado, y al cuerpo le afecta el trabajo en exceso”.



Belinda también señaló que no es la primera vez que tiene problemas de salud derivados de las grandes cargas de trabajo a las que está sometida frecuentemente, por lo que han tenido que realizarle algunos estudios médicos para confirmar que no exista nada grave.

“Ahorita apenas están checando, y me están haciendo los estudios, pero estoy tranquila en este momento”, recalcó la intérprete de temas como “Luz Sin Gravedad”, “Sapito”, “Amor A Primera Vista”; “300 Noches”, “Bella Traición”, “Ángel”, entre muchas otras.

¿Qué dijo Belinda sobre su supuesto romance con un político poblano? En dicha entrevista, Belinda habló sobre la supuesta relación que sostiene con el político José Luis García Parra.

La expareja de Christian Nodal no se guardó nada y declaró que ya está acostumbrada a que especulen sobre su situación sentimental, pues todo el tiempo la relacionan con medio mundo.

“Soy una mujer soltera. No tengo hijos, no he dejado una familia nunca. Soy una mujer que tiene derecho a salir con quien yo quiera”, afirmó, y dejó en claro que si algún día tiene una relación lo mantendrá en secreto para ella porque es lo mejor y lo más sano. Sin embargo, llamó la atención que no negó ni confirmó su romance con el político mexicano.