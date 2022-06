Belinda revela que padece este mal: “Es verdad”.

Belinda se encuentra disfrutando de su soltería y de su carrera actoral tras las polémicas en las que se ha visto envuelta tras su ruptura con Christian Nodal, por ello decidió cambiar de aires e irse a vivir a España donde se encuentra trabajando en diversos proyectos, siendo uno de los más importantes su participación en la serie “Bienvenidos a Edén”.

Sin embargo, recientemente reveló a Vanity Fair España que padece el mismo mal que el de muchos mexicanos, se trata del conocido y letal “mal del puerco”, ese que llega en forma de cansancio y se apodera de nuestro cuerpo después de haber consumido alimentos.

Belinda sufre del “mal del puerco”

“Sobre las 3,4 de la tarde me da mucha hambre, así que suelo hacer una muy buena comida. Es que aquí (España) todo es tan rico. Todo me gusta, no tengo dietas. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día porque así quemas las calorías. Obviamente trato de cuidarme y de comer ‘sano’, pero realmente no tengo una dieta”, declaró la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Sobre el “mal del puerco”, la cantante de temas como “Egoísta” o “Bella traición” señaló que es algo que le pasa a menudo, pero aseguró que no se deja vencer fácilmente por la pesadez y decide ponerse activa.

“Después de comer, me dan unas ganas de dormir. Ya estoy con la última parte del postre y digo: ‘Ay, podemos echarnos una siestita. ¡Pero no! Es cuando más hay que echarle ganas, así que otro café bombón directamente”, añadió la cantante española.

Este fragmento se viralizó en TikTok donde los usuarios de la red social se mostraron identificados con la cantante. “Soy Belinda”, “Ya somos varios”, “Es en lo único que nos parecemos a la Beli”, “No soy la única”, fueron algunos de los comentarios.

Beli también reveló que le gusta leer sus guiones y estudiar el personaje que interpreta en la serie “Bienvenidos a Edén”, pero eso no es todo, también mencionó que en días que tiene mucha carga de trabajo le cuesta mucho dormir por las noches e incluso hay ocasiones en las que se levanta en la madrugada para buscar algo de comer.

“Dicen y creo que sí es verdad, que entre más tarde cenes más engordas y a mí es cuando más hambre me da. A las 2 de la mañana me entra un hambre como de ir a la nevera a ver qué hay”, recalcó.

Por último, dijo tener varias manías para dormir, entre las que destacan dormir sin calcetines, tener la televisión encendida con sus series y películas favoritas, así como tener un vaso con agua a la mano.