¿Cuáles son los beneficios de tener minutos extra de sueño?

En la eterna batalla entre el sueño y la alarma del despertador, ¿quién no ha cedido ante la tentación de presionar el botón de posponer? Ese regalo de minutos extra de sueño puede parecer una mera indulgencia matutina, pero, según la ciencia, podría ser justo lo que necesitas para comenzar el día con el pie derecho.

¿Por qué deberías dormir 5 minutos más?

Un estudio publicado en la Journal of Sleep Research reveló que el 69% de los participantes en la investigación optaron por prolongar sus sueños, retrasando el momento de enfrentarse al mundo despiertos.

Estos períodos adicionales de descanso podían oscilar entre un minuto y la sorprendente cifra de 180 minutos. Claro, no todos podemos darnos el lujo de pasar dos horas adicionales en la cama, a menos que sea fin de semana, pero los científicos descubrieron que tan solo 30 minutos adicionales de sueño pueden tener un impacto positivo en nuestra capacidad de estar alerta al inicio del día.

Lo más intrigante es que estos 30 minutos no parecen afectar negativamente nuestras funciones cognitivas. De hecho, los participantes mostraron un rendimiento igual o mejor en las pruebas cognitivas realizadas, en comparación con aquellos que se levantaron al sonar la primera alarma.

¿Cuáles son los beneficios de dormir minutos extra?

Entonces, ¿por qué este breve interludio de sueño extra nos beneficia tanto? Los expertos sugieren que la transición gradual desde un estado de sueño profundo a la plena conciencia podría desempeñar un papel importante en este fenómeno.

El abrupto despertar a menudo nos sumerge en un estado de somnolencia, mientras que esos “5 minutos más” nos permiten adaptarnos progresivamente al mundo. Como resultado, somos capaces de pensar más rápido y con mayor claridad en los momentos críticos posteriores a la alarma.

Tómalo en cuenta:

Por supuesto, si eres de los que se despiertan con un resplandor de energía a las 6 en punto, continúa con tu rutina matutina. Pero si alguna vez te has sentido culpable por esos “5 minutos más”, la ciencia te respalda. Mientras no llegues tarde al trabajo o a tus compromisos, no hay razón para resistir la tentación de disfrutar de unos minutos adicionales de sueño cada mañana.