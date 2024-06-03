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Beng eliminado en el Juego de Extinción | Survivor México 2024
Gaby y Rasta fueron los más votados del Concejo Tribal, sin embrago Beng fue directamente al Juego de Extinción con el poder del Collar de Inmunidad Individual.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del Concejo Tribal 16 | Survivor México 2024
‘Warrior’ hizo un anuncio importante, esta noche se vivió el último Concejo Tribal de la temporada, por última vez los sobrevivientes votaron por sus compañeros.
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El último Concejo Tribal | Survivor México 2024
Esme, Rasta, Gaby y Beng llegan al último Concejo Tribal de la semana final. Los sobrevivientes votarán por última vez para ir al Juego de Extinción.
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Survivor México 2024 | Avance programa 61 | Cada vez más cerca de la gran final
Arranca la semana final en Survivor México 2024 y con ella el primer Concejo Tribal de la semana. Dos sobrevivientes se disputarán su permanencia en la etapa final.
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¿Quién ganó el Collar de Inmunidad Individual 31 Mayo 2024? | Survivor México 2024
Tras resistir más de una hora, la prueba se vuelve cada vez más complicada, los sobrevivientes comienzan a debilitarse y solo uno o una lo conseguirá.
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Una prueba muy dura por conseguir la inmunidad | Survivor México 2024
Beng, Gaby, Rasta y Esme se enfrentarán a una prueba muy complicada, en la cual deberán poner en práctica todo su poder mental por conseguir la inmunidad.
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Survivor México 2024 | Avance programa 60 | Cuatro sobrevivientes buscan llegar a la final
Los cuatro sobrevivientes se enfrentarán a una prueba muy complicada por conseguir el último Collar de Inmunidad Individual antes de la semana final.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del Concejo Tribal 15 | Survivor México 2024
Un difícil Concejo Tribal, en donde los sobrevivientes ponen el práctica sus estrategias, algunas alianzas han sido traicionadas, por permanecer en Survivor México 2024.
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Sorpresivo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de la penúltima semana no podría ser más emocionante, dos sobrevivientes son enviados al Juego de Extinción a luchar por llegar a la final.
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Survivor México 2024 | Avance programa 59 | ¡Todos contra Beng!
Al conseguir Esme el nuevo Collar de Inmunidad Individual los ojos se centran en Beng, las estrategias están a punto de cambiar, pues la final se acerca.
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