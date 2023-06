Benito Castro ya no quiere hablar del polémico caso de Paco Stanley.

Benito Castro explotó al ser cuestionado sobre las declaraciones que hizo su amigo, el actor Luis de Alba, quien aseguró que éste le vendía drogas a Paco Stanley en el tiempo que trabajaron juntos.

¿Qué dijo Benito Castro al respecto?

En una breve charla con los medios, Benito Castro se mostró furioso por el comentario, donde aseguró que todo fue un chiste que salió mal en un momento.

No le vendía yo cocaína a Paco, okey. Cuando quise hacer un chiste me salió el tiro por la culata, cosa que me vale ma… porque nunca lo he negado, mi adicción a las drogas, mientras la tuve nunca la negué

De igual forma, el actor increpó a los medios y dijo: “a ver si tú tienes los hue… de pasar la entrevista como la estoy diciendo. Decidí por salud, definitivamente por convicción, no tuve que ir ni a tratamiento alguno, ni a centros de salud, nada, ni un carajo, de puros hue… y por convicción, dije adiós y adiós”.

¿Paco Stanley le vendió sustancias tóxicas?

Benito Castro desmintió que el conductor, en algún momento, le vendió sustancias tóxicas: “Paco Stanley no tenía necesidad de venderle droga a nadie, cuando un Ministerio Público me preguntó con toda la mala leche del mundo: ‘¿Paco Stanley le daba droga a usted?’, No cab…, yo le daba a Paco Stanley nomás por jo…, yo nada más por jo…”.

¿Ya no hablará de Paco Stanley?

Todo lo que se ha generado a raíz de la declaración que hizo Luis de Alba, Castro recalcó que es culpa de la prensa. “Cada quien habla de lo que le sale del forro de las pelotas, ¿por qué nos quieren echar a pelear?, qué pin… afán de amarrar navajas. No le voy a aclarar nada a Luis de Alba, no tengo nada que aclararle”.

Por otro lado aseguró que no piensa responder preguntas de fallecido conductor, pues ya está cansado de tanta polémica.