Benito Castro se reconcilió con su sobrina Daniela luego de 10 años.

Después de más de diez años de distanciamiento Daniela Castro y su tío Benito Castro se reconciliaron frente al féretro del papá de la actriz, Javier Castro, así lo reveló el histrión y cantante a los micrófonos de Ventaneando.

“Desgraciadamente tuvo que suceder en algo muy triste que fue la muerte de su papá Javier para que nos viéramos, nos abrazáramos, lloráramos un buen rato juntos y san se acabó”, declaró Benito Castro, quien señaló que Daniela Castro le dijo que no se volviera a alejar de ella.

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“Jamás en la vida (me voy a alejar de ti). Aquí delante de tu padre te juro que estaré siempre al lado de mis seres queridos vivos que me quedan”, añadió y aseguró que Daniela es quien lo lleva al salón de belleza a que le pinten sus bigotes.

Benito Castro extraña a sus primos y hermanos que han partido de este mundo

El actor declaró que extraña mucho a sus hermanos y primos que han partido como Gualberto, Arturo y también recordó a Jorge.

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“Extraño muchísimo a Gualberto que era con el que más relación y más trato tenía, a Arturo que fue mi maestro, que fue el artífice de mi carrera y gracias a él soy lo que soy, a Jorge, que le aprendí a cantar y que fue al primero que perdí”, recalcó.