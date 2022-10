Tu billete de 20 pesos te puede ayudar a obtener 300 mil si tiene este folio.

Hay gente que tiene posibilidades concretas de ser afortunadas. Esto es porque tu billete de 20 pesos te puede ayudar a obtener 300 mil si tiene un folio distintivo.

Los coleccionistas están muy atentos a esta pieza y la tienen entre sus predilecciones, algo que se demuestre a partir de la considerable cotización que se está ofreciendo por la misma así como por lo poco común que es este ejemplar.

¿Cómo me doy cuenta que un billete de 20 pesos me puede ayudar a obtener 300 mil?

Para comenzar hay que decir que el billete de 20 pesos constituye una edición conmemorativa del bicentenario de la independencia de México. En Mercado Libre, plataforma reconocida por poder adquirir todo tipo de productos y elementos, puedes ofertarlo ya que habrá muchas personas interesadas en esta cuestión.

El ejemplar se distingue por contar con la bandera de México y del Ejército de las Tres Garantías; así como la entrada de éste a la capital; mientras que, en el reverso, está el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera. Algo a destacar, y que es necesario tener en cuenta, es que pertenece a los billetes de serie AA, lo que se traduce en que fue de los primeros en ser lanzados al mercado, pues incluso cuenta con el número AA052; no obstante, el usuario que lo puso en venta no dio a conocer si éste ya circuló o no lo ha hecho.

Si cuentas con uno de estos ejemplares, o de las primeras series, también puedes resguardarlo y ponerlo en venta en este tipo de plataformas para que los expertos en numismática puedan completar sus colecciones. No obstante, es importante que tengas en cuenta que hay otras características importantes para colocar un precio tan elevado, además de ser de la serie AA o los primeros números en circulación.