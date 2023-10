¿Por qué es importante bloquear tu Buró de Crédito y cómo puedo hacerlo?

Al momento en el que queremos acceder a una compra importante, es necesario tener en orden nuestra economía. Dentro de esa premisa, es que vale la pena informarse de tantos eventos como sea posible y aquí te hablaremos respecto a por qué es importante bloquear tu Buró de Crédito y cómo puedes hacerlo.

Piensa que esta entidad siempre va revisar el historial crediticio que has tenido, como también la manera con la que has pagado tus deudas pasadas. Claro que los retrasos también se comprueban al ver si existieron o no, pues es un hecho que no puedes acceder a una gran cantidad de financiamiento si se comprueba que no cumples con los tiempos de pago o que no dispongas con los fondos suficientes para hacerle frente a estas instancias.

El bloqueo del Buró de Crédito, constituye una herramienta valiosa para que te ahorres tanto deudas como sorpresas que no te correspondan. Y es importante, como para dar un ejemplo, pues si sospechas que han usado tu información para acceder a un financiamiento puedes implementar el bloqueo o hacerlo para evitar padecer un fraude.

La medida prohíbe a los bancos como a otras instituciones financieras que se implementen préstamos a tu nombre sin que nadie vea tu historial crediticio. Ahora bien, para hacer el correspondiente bloqueo, la cosa no es particularmente difícil, pues primero tienes que hacer un reencuentro de los créditos que estés pagando. Luego ingresa al sitio web, inicia sesión, dirígete a Bloqueo, haz clic en Contratar y proporciona la información que se te solicite.

Considera que tienes que contar con información relevante para esto, como lo es el límite de crédito, número de tarjeta como también el otorgante.