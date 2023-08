¿Cómo puedo pedir un préstamo si tengo mal historial en Buró de Crédito?

Es entendible no saber de ciertos aspectos o creer que algunas situaciones o instancias son más difíciles de lo que uno cree. Ahora bien, no te desesperes, pues te explicaremos cómo puedes pedir un préstamo si tienes un mal historial en Buró de Crédito.

Es importante mencionar que, al momento de consultar se puede conocer la capacidad de pago del solicitante, por lo que es uno de los datos que se utilizan para calcular el monto máximo que el banco podrá prestar.

Ahí puede presentarse un problema, pues quienes cuentan con un mal historial crediticio o aún no resuelven deudas anteriores, se enfrentan con el obstáculo de no poder solicitar un nuevo financiamiento.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

Te puede interesar: ¿Cómo limpiar tu historial en Buró de Crédito sin pagar tu deuda?

¿Cómo puedes pedir un préstamo si tienes un mal historial en Buró de Crédito?

Una de las opciones radica en el préstamo de nómina, el cual toma como garantía los depósitos que la cuenta de débito percibe cada semana, quincena o mes al recibir el pago del salario de su titular, por lo que el monto solicitado será descontado automáticamente cada que se reciba un abono de este tipo.

Además, se debe de tomar en cuenta el salario mensual, también existen otros requisitos con los cuales los bancos calculan el monto que se prestará, entre ellos se encuentra la antigüedad del trabajador y el puesto del solicitante. Los plazos para liquidar el préstamo de nómina van desde los 6 meses, hasta los 5 años, tiempo en el cual también se deberá pagar una cuota de interés.

El tiempo que la deuda permanece, corresponde al monto del préstamo que se recibió, pues las deudas de hasta 150 pesos se eliminan después de un año y van del rango de 100 a 3,150 pesos y se borrarán en 2 años y de un máximo de 6,300 pesos quedarán anuladas en 4 años.

También te puede interesar: ¿En cuánto tiempo me borran de la lista negra del Buró de Crédito?

Deudas de menos de 2 millones y medio de pesos, que no estén en proceso judicial, se borrarán en 6 años si no se incurrió en ningún delito durante el trámite o empleo del financiamiento; mientras que los adeudos mayores a 8 millones de pesos, no se borrarán del historial.