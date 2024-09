Es muy entendible no conocer todas las circunstancias alrededor de una red social. Es también muy comprensible si consideramos que las actualizaciones son permanentes y que en muchos casos pueden haber ciertos hechos que escapen. Desde ahí, no viene mal estar al tanto de ciertas instancias que suman y aquí hablaremos sobre el botón secreto que tiene tu WhatsApp y no sabías.

¿Cuál es el botón secreto que tiene tu WhatsApp y no sabías?

La función en cuestión, permite ver los mensajes que no has leído cómo los grupos y entre otras opciones que son fáciles de entender y encontrar. Concretamente es el botón de filtro de WhatsApp, función que ayuda a organizar y clasificar tus conversaciones, según diferentes criterios.

La herramienta en cuestión se encuentra sobre la parte superior de la pestaña de chats y te ofrece la posibilidad de visualizar tus conversaciones de forma ordenada, destacando lo que realmente necesitas ver en un determinado momento. La misma, ayuda para que puedas ahorrar tiempo como esfuerzo para encontrar mensajes específicos, algo que puede ser un problema cuando te encuentras con muchas conversaciones activas.

Es muy sencillo de usar, es accesible para sus usuarios sin importar si utilizan dispositivos Android o iOS. El paso a paso comienza por abrir WhatsApp y direccionarte a la pantalla principal, donde se muestran todas las conversaciones y en la parte superior, justo al lado de la barra de búsqueda, vas a encontrar el botón de filtro.

Se encuentra representado por un ícono que puede terminar pasando desapercibido si no estás familiarizado con el uso y al tocar en el botón de filtro habrán 4 opciones: todos, no leídos, favoritos y grupos. Considera que puedes incluir a ciertas conversas dentro de lo que es Favoritos.