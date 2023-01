Britney Spears pide su libertad tras cambiar su nombre en redes.

De acuerdo con las últimas predicciones de la acertada Padme Vidente, la cantante Britney Spears, quien en últimos días ha levantado las alarmas entre sus seguidores por cambiar su nombre en redes sociales, lo cual hace referencia a ‘River Red’, una película de 1998 que tiene una trama que bien podría compararse con la vida de la princesa del pop, podría estar exigiendo y reclamando su independencia.

Britney Spears; “La Princesa del Pop”, preocupa a sus fans por el aspecto tan descuidado que luce en fotos recientes.

¿Por qué el cambió de nombre encendió las alarmas de los seguidores de Britney?

Britney Spears cambió recientemente el nombre de su perfil en redes sociales; sin embargo, lo que alertó a sus millones de seguidores es que ‘River Red’, el nuevo nombre con el que se identifica a la princesa del pop, hace referencia a una película, cuya trama está centrada en la historia de un hombre que experimenta culpa luego de quitarle la vida a su padre abusivo, esto lo hace con el fin de proteger a su hermano menor y terminar con un círculo de violencia, lo que podría estar relacionado con un episodio importante en la vida de la cantante.

Y es que basta recordar que el padre de Britney Spears es considerado por muchos como un hombre abusivo, que se aprovechó de ser tutor de la princesa del pop para aplicarle restricciones y quedarse con buena parte de su fortuna, el caso se hizo tan viral que los fans crearon el #FreeBritney y finalmente, en 2021, Britney quedó libre y rompió el silencio sobre lo que vivió en esa etapa de su vida.

Además, en algún momento Britney intentó acercarse a su hermana menor, Jamie Lynn, quien saltó a la fama a temprana edad. ¿Será a eso lo que se refiere Padme Vidente?

¿Cuáles son las predicciones de Padme Vidente hacia Britney Spears?

Padme explicó que dentro de poco tendremos explicaciones de la cantante de Oops!...I Did It Again sobre dicho cambio y que se le verá más segura, con más triunfos. Sin embargo, no todo lo que vendrá para Britney Spears es bueno, pues la vidente explicó que ella veía es que la cantante va a tener un periodo, que aunque corto, sí habrá depresión.

Ante esta situación, la vidente expresó que eso puede ser normal, ya que hay veces que hay que tocar fondo para poder resurgir como la gran guerrera que es Britney.