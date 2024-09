Bryan May, guitarrista de Queen, revela que sufrió un derrame cerebral

Bryan May es uno de los más grandes guitarristas que han existido en la historia de la música; sin embargo, recientemente reveló que sufrió un derrame cerebral muy leve que lo dejó sin poder mover el brazo izquierdo.

El lengendario músico de 77 años de edad aseguró que, tras sufrir el derrame cerebral, se ha recuperado satisfactoriamente y también recuperó la movilidad de su mano izquierda, lo que le permitirá volver a tocar la guitarra.

¿Qué dijo Bryan May?

A través de un video compartido en su sitio web, Bryan May explicó este miércoles 4 de septiembre que todo sucedió de forma repentina y que no tenía ningún control sobre su brazo izquierdo, lo cual describió como “aterrador”.

“Vengo a darles algunas buenas noticias, supongo... la buena nueva es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días y digo esto porque llegó a estar en duda por el problema de salud que mencioné ocurrió hace aproximadamente una semana, y lo llamaron un derrame cerebral leve”, declaró el guitarrista de Queen.

“De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo (izquierdo). Así que fue un poco aterrador, tengo que decir”, agregó May.

¿Qué le dijeron los médicos a Bryan May?

Bryan May aprovechó para agradecerle a los médicos del Hospital Frimley, quienes lo atendieron con prontitud y mucho profesionalismo. De igual forma, y en tono de broma, el guitarrista declaró que los doctores le recomendaron no hacer nada, además de que tampoco le permiten salir, conducir, subirse a un avión o elevar demasiado su ritmo cardíaco.

“Hago todo lo que me dicen, que es básicamente nada. No me permiten salir, no me permiten conducir, no me permiten subir a un avión y no me permiten aumentar mucho el ritmo cardíaco”, recalcó y agregó que “No me permiten que los aviones sobrevuelen, eso me estresaría. Pero estoy bien”.

¿No le gusta que le tengan compasión? Bryan May evitó dar declaraciones públicas sobre el derrame cerebral que sufrió para no generar compasión; por ello, les pidió a sus fans no enviarle mensajes de apoyo pues detesta eso.

¿Qué es un derrame cerebral?

Un derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV) o infarto cerebral, es una condición médica grave que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Esto provoca la muerte de las células cerebrales en cuestión de minutos, lo que puede causar daños permanentes o la muerte si no se trata rápidamente.

Tipos de derrame cerebral: