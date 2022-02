BTS anuncia el inicio de su gira mundial: ¿Cuándo y dónde?

Uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años a nivel mundial, es la famosa banda de K-pop BTS.

Los jóvenes originarios de Corea del Sur han sorprendido al mundo con su talento, pues han logrado conquistar a millones de personas con su talento y carisma.

Te puede interesar: Estos serían los precios de los boletos para el concierto de BTS en México.

BTS anuncia su nueva gira mundial

Recordemos que la agrupación suspendió su gira mundial en el 2021 por las medidas que se tomaron en muchos países debido a la pandemia.

Ahora, BTS anunció su regreso a los escenarios con su gira Permission to Dance On Stage, pero eso no es todo, ya que para el mes de marzo se espera que lancen su comeback.

Por medio de las redes sociales oficiales de ARMY, se reveló el anuncio del tour Bangtan Sonyeondan, lo que será el primer concierto de BTS desde el 2019 en su país.

¿Cuándo y dónde estará BTS?

Los fans de BTS han pasado por una larga espera durante estos dos años; por un lado la suspensión de su gira mundial que ahora van a retomar, pero también por su próximo disco.

La primera fecha de la gira Permission to Dance On Stage será en la ciudad de Seúl en donde los fans esperan el lanzamiento de una canción sorpresa.

A continuación, te damos a conocer las primeras fechas de la nueva gira mundial de BTS; primero tendrán tres fechas en el Estadio Olímpico de Seúl: 10, 12 y 13 de marzo.

Otra de las grandes noticias para los millones de fans, es que podrán seguir las presentaciones de la nueva gira mundial de BTS en línea, pues también serán transmitidos en los cines de algunos países. Los precios para las transmisiones en vivo irán desde los 600 a los mil pesos mexicanos.

También te puede interesar: La banda de K-pop BTS podría despedirse de sus fans en 2022.

Hasta el momento no se han dado a conocer el resto de las fechas de la gira mundial de BTS, pero se espera que muy pronto anuncien sus presentaciones en México.