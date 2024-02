Al momento de descansar, es lógico plantearse distintas opciones que puedan ser un alivio o que colaboren para la comodidad propia. Ahora bien, nunca está de más conocer ciertas alternativas que terminen de ser una solución y aquí vamos a colaborar explicando si es bueno o malo dormir con brasier.

Esta prenda ha ido cambiando a lo largo del tiempo en términos de diseño, soporte y variedad. Es claro que son imprescindibles para las mujeres.

¿Qué son los juanetes? El especialista nos explica detalladamente. [VIDEO] En Venga La Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información.

Te puede interesar: ¿Es bueno o malo dormir con brasier? Esto opinan los expertos

¿Es bueno o malo dormir con brasier?

El lado bueno radica en que para las mujeres que sufren de dolor de espalda, a partir del peso de sus senos, un brasier ayuda a distribuir esa situación de manera uniforme y a reducir la incomodidad. Consideremos también que, usar esta prenda por las noches puede sostener el busto y evitar que los pechos se muevan excesivamente.

Otro punto que ayuda, es que si los senos se hinchan se vuelven sensibles unos días antes de tu periodo, entonces dormir con brasier puede ser lo ideal.Ten en cuenta que a veces, hasta un roce pequeño genera dolor. Es decir, claramente ayuda para el momento en que quieras dormir.

También te puede interesar: Esta es la mejor postura para dormir, según la ciencia

Ahora bien, vamos con unas advertencias que nunca vienen mal. Es mejor evitar que los sujetadores sean muy ajustados, pues pueden dejar marcas o hacerte sudar en exceso, algo que impactaría para mal en tu piel al irritarla. No es recomendable usar esta ropa si consideras que dificulta a tu respiración y claro, no uses sujetadores deportivos para dormir, debido a que han sido diseñados para actividades de alto impacto y al momento de reposar pueden ser un tanto restrictivos.