Este es el motivo por el que NO debes bañarte diario.

Desde la infancia se hace mucho énfasis en los hábitos de higiene y la importancia de estar limpios mediante el lavado de manos, de dientes y de un buen baño diario. Actualmente se han llevado a cabo varios estudios en los que se determina que tal vez esta no es una muy buena idea bañarte diario, debido a que puede ser perjudicial para la piel.

¿Qué afecta a tu piel y que no? Conoce más acerca del tema en la piel.

¿Por qué no es bueno bañarte a diario?

Un estudio por parte de la Universidad de Harvard ha mostrado varios factores por los que no es recomendable bañarse a diario. Una de ellas es porque la piel normal y saludable mantiene una capa de aceite y un equilibrio de bacterias que son necesarias, así como otros microorganismos que se ven afectados por la presencia de sales, metales pesados, cloro, flúor, pesticidas y otros químicos.

Durante el baño, al usar el jabón o al tallar se eliminan, en especial si el agua está caliente. Esto provoca que la piel se vuelva seca, irrite o pique, corriendo el riesgo que las bacterias y los alérgenos rompan la barrera que proporcionan a la piel, lo que deriva a que se produzcan infecciones de la piel y reacciones alérgicas.

Por otra parte, los jabones antibacterianos matan las bacterias normales, alterando el equilibrio de los microorganismos en la piel y que se fomente la aparición de organismos dañinos resistentes a los antibióticos.

En el caso de los niños, los pediatras y dermatólogos recomiendan que los niños no se deben bañar diario debido a que el cuerpo necesita estimulación por parte de microorganismos y suciedad para crear anticuerpos.

¿Cada cuánto es recomendable bañarte?

El estudio aseguró que si bien no existe una frecuencia ideal, ducharse varias veces por semana es suficiente para evitar estos daños a la piel, con excepción que se presenten problemas como sudoración extrema, suciedad u otra causa para ducharse con más frecuencia. La cantidad de tiempo que debe durar un baño no debe rondar entre los 15 y 20 minutos, cerrando la llave entre enjuagues para ahorrar el vital líquido y usando una mínima cantidad de shampoo y acondicionador para que el uso de estos productos no afecte la piel ni se desperdicien.