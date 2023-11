Calendario lunar de noviembre: ¿cuál es el mejor día para cortar tu cabello según la Luna?

Puede que cualquier momento sea el ideal para desarrollar una determinada actividad, pero la verdad es que no es así. Son muchas las personas que piensan de esa manera y desde esa premisa, vamos a explicarte cuál es el mejor día para cortar tu cabello, según lo que dicta el Calendario Lunar de noviembre.

Comencemos mencionando que, esta instancia indica que cualquier tipo de acción tiene como punto, los movimientos de nuestro satélite nocturno. A partir de ello, se mide el tiempo y se implementa en diversos espacios, como puede ser la agricultura (lugar dónde se deciden ciertas tareas en función de las fases lunares).

¿Cuál es el mejor día para cortar tu cabello, según el Calendario Lunar de noviembre?

Los especialistas concuerdan en que para cortarte el pelo y que el mismo luego crezca con fuerza, es necesario tomar en cuenta el periodo entre el 9 y 11 de noviembre, pues en esas fechas, desde las 9:07, hasta las 19.38, podrás obtener una melena con fortaleza y con capacidad de soportar cualquier tratamiento y peinado que quieras hacerte.

Vale la pena que consideres que el Calendario Lunar, no es el mismo en todo el mundo, pues el que has podido contemplar sólo es válido para el Hemisferio Norte, algo que involucra a México y buena parte del continente. Destaquemos que quienes se encuentren en el Hemisferio Sur, tienen que consultar a otro espectro, pues este no aplica para este grupo.

Para cerrar, hay que tener en cuenta que el Calendario Lunar, también sirve para depilarse, pues puedes optar por los mejores días para ello.