Esto significa empezar una relación en luna nueva

La luna nueva es una fase lunar que tiene lugar cuando el satélite natural se encuentra entre la Tierra y el Sol, lo cual hace que su hemisferio iluminado no puede ser apreciado desde el planeta azul, y aunque no lo creas, esto tiene un efecto energético en las personas, sobretodo cuando de amor se trata, si has comenzado una relación mientras estábamos en dicho momento lunar, hay algo que tienes que considerar.

Según los estudiosos de los astros, la luna nueva ocurre cada 29 días aproximadamente, y esta marca el primer día del ciclo lunar, por eso se asocia o relaciona con eventos como los nuevos comienzos, las innovaciones, renovaciones y todo lo que haga que haya cambios en la vida de las personas.

A nivel energético, la luna nueva es la manifestación de las nuevas oportunidades, por eso, cuando comienzas una relación en esta fase de la luna, puede que te preguntes, qué es lo que va a pasar o que representa para ustedes como pareja ese momento celeste, especialmente porque se trata de un evento que ayuda a la limpieza de energías y renovación.

¿Qué significa empezar una relación en luna nueva?

Pues bien, como ya te adelantamos, la luna nueva representa a los nuevos comienzos, y cuando una relación empieza en dicha fase lunar, se dice que este será un buen augurio para la pareja, ya que simboliza el potencial que tienen para hacer crecer su amor, y se cree que quienes deciden unirse en esa temporada, tienen mayores probabilidades de quedarse más tiempo juntos que el resto de las parejas.

Además, la luna nueva es un momento de prosperidad, de idear planes, plantearse metas a mediano y largo plazo, por eso es que quienes inician una relación en estas fechas tienen la facilidad de dejar su pasado atrás y centrarse solamente en su futuro juntos, por eso es que tienen también mayores probabilidades de formalizar.

Eso sí, al ser el comienzo de algo nuevo, en ese momento también pueden aparecer dudas, inquietudes y muchos cuestionamientos sobre si se está tomando la decisión correcta, por eso es importante que las parejas que comiencen en luna nueva traten de mantener una buena comunicación, pues de lo contrario, las cosas podrían terminar muy mal.

Para ayudar a que las cosas en la relación prosperen tras la fase lunar, es importante, además de la comunicación, recordar porqué se tomó la decisión de unirse con la otra persona, tener presentes sus cualidades y todo aquello que te haya gustado o atraído y tener muy en cuenta cuáles son tus planes a futuro con esa otra persona, compartirlos y ver si coinciden, sino es el caso, están a tiempo de tomar cartas en el asunto.