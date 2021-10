Fotos | El amor entre Camila Valero y Darío Yazbek nació en la pandemia.

La hija de Stephanie Salas está disfrutando de su romance al lado del actor de la pantalla chica y aunque no dio detalles del tiempo que llevan juntos, sí se dijo feliz de estar en una relación.

Luego de una serie de rumores, se confirmó el romance entre el actor Darío Yazbek y la actriz Camila Valero, quienes se mostraron muy felices y enamorados en España durante los Premios Platino.

Además, ambos hablaron de cómo se sienten de estar juntos y expresaron que su amor surgió en la pandemia y que eso les permitió conocerse de una manera más profunda.

“Estamos felices, como que estoy nervioso, siento como que es mi primera vez aquí, pero es lindo porque es un reencuentro, entonces estamos muy emocionados por eso”, indicó el actor.

Por su parte, la hermana de Michelle Salas también habló de su relación: “Estamos muy felices de estar aquí; fuimos amor de pandemia. Por un lado eso nos hizo conocernos de una forma más real porque solo éramos él y yo. No vivimos esa presión de presentarnos con los amigos, ir a eventos públicos siendo figuras públicas, solo éramos él y yo”.

La hija de Stephanie Salas también habló de qué siente de ver a su mamá en MasterChef: “Mi mamá siempre ha sido MasterChef Celebrity, más bien, el mundo se está enterando, pero está súper contenta y me encanta verla haciendo cosas que le gustan además de la actuación y la cantada”.

Camila Valero expresó lo difícil que le ha sido que la volteen a ver independiente de su familia, ya que como hija de Stephanie Salas y hermana de Michelle, siempre la ligan a ella: “Me he enfocado también en tener mi propio nombre, marcas, proyectos. A veces, secretamente disfruto no tener el ‘spotlight’ sobre mí porque eso me da mucha libertad. Trato de ser lo más auténtica que puedo día con día”.

Por último, Valero habló sobre la polémica de su hermana Michelle Salas en Luis Miguel, la serie: “A mí y a mi mamá nos decían ‘ustedes ¿por qué se meten?, no es su problema’, pero es mi hermana y es mi problema. Ella estaría para mí si algo me afectara de la misma forma. En ese sentido, sí somos uno”.

