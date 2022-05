Camilo saca a la luz VIDEO inédito de Evaluna.

Varias figuras del espectáculo celebraron el Día de las Madres rodeadas del amor de sus seres queridos. Tal es el caso de Evaluna, quien cayó rendida ante la tierna felicitación de Camilo en las redes sociales y también se dejó consentir por los suyos.

¡Camilo y Evaluna Montaner, viven una luna de miel de tiempo completo debido al confinamiento! Están más enamorados que nunca.

La hija de Ricardo Montaner celebró su primer Día de las Madres, pues tan solo en abril de este mismo año, la cantante dio a luz a su primera hija llamada Índigo. Lo anterior ha traido mucha alegría a la familia, basta con ver la línea de ropa que lanzó la abuela Marlene en honor a su querida nieta.

La llegada de Índigo marcó el debut de Camilo como papá, por lo que no dudó en felicitar a su esposa Evaluna tras darle a su primera hija.

“Con permiso... les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. ¡Feliz primer Día de las Madres, Evaluna! Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos. Aprendo de ti a diario. Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaja”, escribió debajo de un video en Instagram.

En el video se puede ver a Evaluna bailando cuando era muy pequeñita, dejando ver sus dotes para el medio artístico desde muy corta edad.

“Muero de amor”, “Tiktoker desde chiquita” y “Que ternura”, fueron algunas reacciones por parte de los fans en la caja de comentarios.

Camilo está feliz en su versión de papá primerizo

Los videos de Camilo disfrutando de su paternidad tampoco se han hecho esperar, pues el pasado 7 de mayo se dio a conocer un filme del intérprete de Mareado arruyando a su bebé con el tema Pegao.

