José Luis Rodríguez “El Puma” le mandó un consejo a Pati Chapoy e hizo reír a todos en Ventaneando

En exclusiva para Ventaneando, José Luis Rodríguez “El Puma” habló sincera y emotivamente sobre el trasplante doble de pulmón al que se sometió hace siete años. Pero también se tomó el tiempo de mandarle un consejo de salud a Pati Chapoy.

El cantante se presenta este viernes 4 de julio en el centro de eventos La Maraka, en la Ciudad de México. Con motivo de este evento, platicó con Ricardo Manjarrez.

José Luis Rodríguez “El Puma” recuerda la segunda oportunidad que le dio la vida tras su transplante de pulmón [VIDEO] En EXCLUSIVA, “El Puma” abre su corazón sobre su sentir al tener una segunda oportunidad tras recibir un trasplante de pulmón hace 7 años.

El cariñoso mensaje de José Luis Rodríguez “El Puma” para Pati Chapoy

Durante su entrevista con Ventaneando, el intérprete de “Dueño de nada” hizo mención a que conoce a Pati Chapoy desde hace más de 50 años. Aprovechando la confianza y amistad que existe, le mandó un consejo a la periodista.

“Pati, estás un poquito flaca. Dicen que eres vegana ahora, un poquito de carne no está mal. Carne, pollo, pescado, pavo, puerco… hace falta la grasita animal”, dijo el cantante.

Luego de dar este consejo de alimentación, el cantante le agradeció a Pati por su apoyo. “Te mando mucho cariño, Pati, muchas gracias por tu amistad de toda la vida, te mando muchas bendiciones”.

Tras escuchar el consejo de “El Puma” para Pati Chapoy, los conductores de Ventaneando compartieron algunas bromas. Ricardo Manjarrez propuso comer unos taquitos de tuétano y carnitas para seguir el tip del cantante.

“Dile que quieres ponerte a dieta. Cuéntale a Don Puma que quieres ponerte a dieta”, dijo en tono de broma Jimena Pérez “La Choco”, lo que provocó una carcajada en Pati Chapoy.

José Luis Rodríguez “El Puma” agradece su segunda oportunidad en la vida

A siete años de someterse a un trasplante doble de pulmón, “El Puma” mostró el agradecimiento que siente por esta segunda oportunidad. “No tengo cómo pagar, no hay cómo pagar un rato más de vida”, dijo.

El intérprete reveló que no ha conocido todavía a la familia del donante y no sabe si la persona era hombre o mujer. En su momento hizo la solicitud para saberlo, pero piensa que la familia decidió no dar a conocer la información y él lo respeta.

