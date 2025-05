¿Cancelada? Cazzu se burla de México por esta razón

Cazzu regresó a México para anunciar algunas cosas, recordando que recién estrenó su álbum titulado “Latinaje”. Además, escribió un libro donde habla sobre el impacto que ha tenido la mujer en la construcción del discurso dentro del género urbano. Sin embargo, ya se habla de una actitud que tuvo al llegar a territorio nacional.

Te recomendamos: Mantente informado en tvazteca.com

Evidentemente los medios ya la estaban esperando y ella también se preparó para no declarar absolutamente nada, sabiendo que es un sitio de alta tensión. Por ello, lo único que pidió fue que las cámaras no enfocaran el rostro de su hija. Pero la realidad es que uno de los reporteros cometió un error que la cantante argentina no dejó pasar.

Te puede interesar - ¿Cuántos años tiene Inti, hija de Nodal y Cazzu?

¿Por qué están criticando a Cazzu tras su llegada a México?

Ya instalada en su hotel, un reportero se acercó a la cantante para tratar de sacar una pequeña charla, sin embargo tal como ocurrió desde su llegada al país, no quiso dar comentarios. Sin embargo, hubo un inconveniente con las preguntas que planteaba el reportero, pues confundió el nombre del nuevo álbum de Cazzu.

La cantante argentina caminaba de la puerta del hotel a la camioneta que estaba esperándola, las preguntas salían de la boca del periodista y le dijo que su nuevo disco se llama “Libertinaje”. Ante eso, la madre de Inti soltó unas carcajadas y básicamente se burló del error, mismo que el mismo reportero confirmó. Y de ahí, se metió al automóvil para irse.

¿Qué hace Cazzu en México?

Aunque algunos especulaban alguna actividad respectiva al lanzamiento de su libro, fuentes de Ventaneando negaron esa información al hablar con la editora. Sin embargo, muchos hablan de algún anuncio de la gira que hará para cantar en México tras lanzar su nuevo disco en abril pasado. Y por supuesto, los rumores de que Christian Nodal verá a su hija no tendrían nada de raro, pues convive con ella de manera constante.

Seguir leyendo - ¿Cazzu no quiere que Inti se parezca a Christian Nodal?