La canción de Juan Gabriel “Amor Eterno” será preservada como tesoro

‘Amor Eterno’ uno de los mayores éxitos de ‘El Divo de Juárez’, Juan Gabriel fue elegido por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como tesoro de audio digno de preservación para todos los tiempos, junto a otros temas como ‘Dancing Queen’, de ABBA y ‘Don’t Worry, Be Happy’ de Bobby McFerrin.

La canción “Amor Eterno” de Juan Gabriel será preservada como tesoro

El legado de Juan Gabriel vive a través de su música, tanto es así que nuevas generaciones de artistas siguen inspirándose en su obra, además de mantenerse vigente dentro del público mexicano que ha tomado sus canciones como un clásico dentro de fiestas, restaurantes y lugares públicos. Su talento fue tanto que ha cruzado fronteras y es por eso que la popular canción ‘Amor Eterno’ de ‘El Divo de Juárez’, será incluida en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, además del mexicano se incorporarán el álbum de ABBA de 1976 ‘Visitors’, el álbum de 1994 de The Notorius B.I.G. ‘Ready To Die’, el disco de Blondie de 1978 ‘Parallel Lines’ y la versión de 1949 de Gene Autry de ‘Rudolph the Red-Nosed Reindeer’.

El martes 16 de abril, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, Carla Hayden, nombró 25 grabaciones como tesoros de audio dignos de preservación para todos los tiempos y señaló en un comunicado que son dignos de preservación “en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”.

Lista de grabaciones elegidas como tesoros de audio dignos de preservación para todos los tiempos

“Dancing Queen” de ABBA

“Parallel Lines” de Blondie

“Ready to Die” de The Notorious B.I.G.

“Dookie” de Green Day

La comedia Lily Tomlin

“Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” de Gene Autry

El álbum debut de The Cars

“Amor Eterno”, de Juan Gabriel

“El Cantante” de Héctor Lavoe

“Pieces of Africa” de Kronos Quartet

“Chances Are”, de Johnny Mathis

“Don’t Worry, Be Happy” de Bobby McFerrin

“Tennessee Waltz” de Patti Page

“Ain’t No Sunshine” de Bill Withers

Letra canción “Amor Eterno” de Juan Gabriel

Tú eres la tristeza de mis ojos

Que lloran en silencio por tu amor

Me miro en el espejo y veo en mi rostro

El tiempo que he sufrido por tu adiós



Obligo a que te olvide en el pensamiento

Pues siempre estoy pensando en el ayer

Prefiero estar dormido que despierto

De tanto y tanto que me duele que no estés

Como quisiera

Que tú vivieras

Que tus ojitos jamás se hubieran



Cerrado nunca y estar mirándolos

Amor eterno e inolvidable

Pero tarde o temprano



Yo voy a estar contigo

Para seguir amándonos

Yo he sufrido mucho por tu ausencia



Desde ese día hasta hoy, no soy feliz

Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia

Yo sé qué pude y sé que pude haber yo hecho más por ti

Oscura soledad, estoy viendo yo

Y la misma soledad de tu sepulcro, mamá

Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo

El más triste recuerdo de Acapulco

Pero como quisiera

Que tú vivieras

Que tus ojitos jamás se hubieran

Cerrado nunca y estar mirándolos

Amor eterno e inolvidable

Pero tarde o temprano

Estaré contigo

Para seguir amándonos

Amor eterno, eterno

Amor eterno, eterno

Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por pena

De dolor, de amor, de tantas despedidas y de esperas

Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos

Que hacen más triste la angustia de vivir pensando

Como siempre, en ti

Ojos que te vieron tanto

Y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy

Tristes, de tanto extrañarte

Y de tanto esperarte desde aquel adiós

Soledad, eso es todo lo que tengo ahora

Y eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos

Que hacen más triste la angustia de vivir pensando

Como siempre y para siempre y por siempre en ti

Amor eterno, eterno

Amor eterno, eterno amor

Amor, amor, amor, amor, amor, amor

