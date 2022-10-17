Canelo Álvarez celebró por todo lo alto los XV años de su hija.

Nuevamente, La Catedral de Guadalajara fue testigo de otro acontecimiento importante en la vida de Saúl el Canelo Álvarez.

Y es que su hija mayor, Emily Cinnamon, fruto de su relación con Karen Beltrán, celebró sus quince años y así lució con este impactante vestido rojo del tapatío Wil Medina, que llamó la atención por lo largo de la cauda.

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El Canelo llegó con su esposa María Fernanda y la pequeña Fernanda, quien así saludó a la prensa; el campeón prometió hablar al terminar la misa y lo cumplió.

Estoy muy contento porque mi hija cumplió sus quince años y estamos festejando, ahora sí que, en grande, cómo se merece porque como papá, me siento muy orgulloso de ella. Ella, tiene un objetivo, tiene claro lo que tiene, que es sus caballos y obviamente la escuela

Emocionada, Emily nos presumió a su padrino Víctor, hermano del Canelo quien la acompañó en este día tan especial.

Es hermano de mi papá, es mi padrino Victorino. Yo practico equitación, salto en caballo y ahora sí que quiero ser mejor

Aunque, nerviosa Karen Beltrán, madre de Emily aceptó hablar por primera vez ante las cámaras.

Lo que yo estoy sintiendo al ver a mi hija crecer, al ver a mi hija cumplir sus quince años, al estar con ella, compartir mi vida con la de ella es lo mejor. Que sea feliz, que nunca deje de acordarse, pues quien ha estado con ella, agradecerle a su papá todo su apoyo, que sea una niña feliz siempre

Carlos Bremer confirmó el regreso de Luis Miguel.

Y, el que no podía faltar, fue el empresario Carlos Bremer, quien confirmó la gira que está preparando Luis Miguel.

Yo sí hablé con él, hablé con él, se está preparando mucho, yo lo quiero mucho, adoro como amigo y ahí estoy para lo que se le ofrezca. Está muy bien de salud

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La fiesta tuvo lugar en el rancho Dos Reinas, propiedad del Canelo, donde el boxeador hizo realidad el sueño de Emily Cinnamon, de que el Grupo Firme cantara en sus quince años.