¡Aparecen los primeros DOMADORES de Therians!

El fenómeno therian sigue dando de qué hablar, pues aunque no es un tema nuevo, el impacto que ha tenido gracias a su viralización en redes sociales ha provocado un crecimiento exponencial de esta comunidad y con ello también han surgido nuevas tendencias ligadas a su forma de vida y a la manera en la que estas personas expresan su identidad animal.

¿Crisis de identidad y pertenencia? Todo lo que debes saber de los therian o therians

En esta ocasión, algo que sorprendió a muchos es que no solo hay therians que buscan profesiones relacionadas con el cuidado animal como veterinaria, sino que ahora también aparecen figuras que se presentan como “domadores” o guías. Estos perfiles aseguran ayudar a quienes se identifican con especies consideradas más salvajes, como perros, lobos, tigres, cocodrilos o depredadores similares.

Recientemente, en varios videos virales se observan a individuos guiando, orientando e incluso corrigiendo a personas que se identifican con animales, pues más que ser cuidadores, se muestran como acompañantes que intentan controlar actitudes que podrían percibirse como toscas o agresivas dentro de estas dinámicas de expresión.

¿Por qué los jóvenes usan mascara de animales? La tendencia Therian

Therian como una nueva forma de identidad

Como se sabe el crecimiento de la comunidad therian está estrechamente ligado a plataformas digitales, donde jóvenes y adultos comparten experiencias, consejos y formas de conectar con su animal espiritual. Dentro de este espacio han surgido creadores de contenido que ofrecen orientación emocional, ejercicios de comportamiento e incluso dinámicas grupales para canalizar esa identidad de forma segura.

Desde reuniones presenciales hasta figuras que actúan como guías, esta comunidad demuestra que internet no solo viraliza tendencias, también crea espacios donde las personas buscan entenderse mejor a sí mismas.