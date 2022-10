María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar protagonizan emotivo reencuentro.

María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar se alejan del conflicto.

Un encuentro verdaderamente entrañable ocurrió este jueves en el Teatro de los Insurgentes en el estreno de la obra ¿Por qué será que las queremos tanto?, en cuya alfombra roja coincidieron María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar.

“Imagínate... después de un chorro de tiempo que no nos vemos... qué bueno que se les ocurrió invitarnos, ¿verdad, mi amor?”, dijo la actriz mientras le dio un fuerte abrazo a su colega.

Luego del inesperado encuentro de ambos, se les cuestionó sobre el presunto conflicto entre Florinda Meza y Roberto Gómez Fernández, debido a que este último no le permite tener injerencia en cuanto a la obra de Chespirito.

“Eso lo tienen que ver desde el punto de vista legal. Los abogados lo tienen que hacer. Yo lo único que puedo opinar acerca de eso es que los abogados lo vean, que ellos se peleen en caso de haber un pleito. Me imagino que siempre debe de haber un espíritu conciliatorio”, declaró Édgar.

María Antonieta de las Nieves manda mensaje a Florinda Meza

Y así reaccionaron a las recientes declaraciones de Florinda Meza, en torno a que es mentira que Chespirito o ella, se hicieran millonarios con su trabajo en televisión: “Vamos a vivir igual, cuando seamos ricos vamos a vivir igual. No puedo decir nada porque no sé dónde vive, no he vuelto a hablar con ella. No sé nada, cada quien su vida y cada quien su estilo”, expresó la actriz.

Por último, revelaron con sentido del humor, quiénes les gustaría que los interpretara en la serie biográfica de Chespirito.

“A mí Brad Pitt”, dijo Édgar Vivar, mientras que María Antonieta también respondió con humor: “A mí Angelina Jolie, ya que andamos en esas”.

