5 lugares en México para recibir el Equinoccio de Primavera este 20 de marzo de 2026
Recárgate de energía y renuévate con la llegada de la primavera 2026 a través del equinoccio del cual podrás disfrutar en los siguientes 5 lugares y sin salir del país.
Estamos a casi un mes de recibir el Equinoccio de primavera 2026, ese día el día y la noche tienen casi la misma duración y para este año se tiene registrado que entrará el viernes 20 de marzo a las 8:46 am. Sin embargo, aunque es un fenómeno astronómico que se da año con año, en México se vive de manera especial, ya que se asocia a un nuevo ciclo de renovación.
Principalmente destinos turísticos e históricos son el escenario principal para recargarnos de energía nueva a través de los rayos del sol a estos lugares se acude principalmente vestidos de blanco y cuando se marca la hora de la llegada varios comienzan a levantar los brazos para recibir toda esta energía.
Para este año te dejamos cinco lugares a los que podrás acudir para recibir a la primavera, lo mejor de todo es que no gastarás mucho y no tendrás que salir del país.
- Chichén Itza, en Yucatán: Uno por turistas los lugares que sin duda es el más concurrido por mexicanos y turistas, los asistentes se reúnen en la pirámide de Kukulcán para ver el famoso descendimiento de la serpiente, una figura que se forma a través de la sombras que parece ir bajando por las escalinatas de la arquitectura.
- Teotihuacán en el Estado de México: Otro de los lugares emblemáticos es donde miles de visitantes acuden a la zona arqueológica para subir a la famosa pirámide del sol y estar más cerca de los primeros rayos solares.
- Tepoztlan, Morelos: Otro zona turística es Tepoztlan a diferencia de los destinos anteriores aquí se registran ,más ceremonias espirituales, temazcales y meditaciones en el Tepozteco.
- Cerro de la Estrella en la Ciudad de México: Uno de los cerros más emblemáticos de la CDMX recibe en estas fechas a cientos de capitalinos que buscan vivir la experiencia espiritual sin viajar demasiados kilómetros.
- Monte Alban en Oaxaca: Un lugar emblemático que te hará olvidar todo el cansancio que atravesaste para poder llegar a la cima, ya que estando ahí veras un paisaje majestuoso y la caída de los rayos del sol renovarán toda tu energía.