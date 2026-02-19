5 lugares en México para recibir el Equinoccio de Primavera este 20 de marzo de 2026

Estamos a casi un mes de recibir el Equinoccio de primavera 2026, ese día el día y la noche tienen casi la misma duración y para este año se tiene registrado que entrará el viernes 20 de marzo a las 8:46 am. Sin embargo, aunque es un fenómeno astronómico que se da año con año, en México se vive de manera especial, ya que se asocia a un nuevo ciclo de renovación.

Principalmente destinos turísticos e históricos son el escenario principal para recargarnos de energía nueva a través de los rayos del sol a estos lugares se acude principalmente vestidos de blanco y cuando se marca la hora de la llegada varios comienzan a levantar los brazos para recibir toda esta energía.

Para este año te dejamos cinco lugares a los que podrás acudir para recibir a la primavera, lo mejor de todo es que no gastarás mucho y no tendrás que salir del país.