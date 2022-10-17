Alex Fernández se conmueve al interpretar un tema de su abuelo, Vicente Fernández.

La Feria de Pachuca, Hidalgo, fue el marco perfecto para reunir de nueva cuenta a Alejandro Fernández y a su hijo Alex Fernández en el ruedo, en donde entonaron juntos el emblemático tema Perdón.

No se trató de una actuación conjunta, de hecho, Alex Fernández acababa de presentarse en el puebo de la misma feria, donde dedicó un tema a la memoria de su abuelo, Don Vicente Fernández.

Una vez terminada su actuación, fue que Alex partió hacia el palenque, acompañado de su esposa Alexa Hernández y de su madre América Guinart.

"Disfruté mucho mi show y ahora voy a acompañar a mi papá. Son momentos difíciles ahorita. La verdad es que hay canciones que cuesta mucho trabajo cantar, sobre todo las de mi abuelo porque te lo juro que se me hace un nudo en la garganta, no puedo", dijo Alex a Ventaneando.

El cantante también se dijo agradecido por el apoyo de sus seres queridos: "Mi mamá y mi esposa me acompañan, a mi hija cada que pueda la voy a estar trayendo también. Esto para mí es puro apapacho".

Te puede interesar: María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar protagonizan emotivo reencuentro.

América Guinart rompe el silencio con la prensa

América Guinart también rompió el silencio sobre el apoyo incondicional a sus hijos: "Nuestros hijos van a ser prioridad siempre, independientemente de la relación o situación de nosotros, ellos son nuestra vida y tienen nuestro apoyo incondicional".

Entre el público, Alex, su esposa y su madre, no dejaron de corear, bailar y aplaudir al Potrillo. Ya ambientado con el show, Alex le cantó al oído a la madre de su hija una canción.

"Fue todo increíble, estoy feliz de regresar a Pachuca y encantado de volver a los palenques. Toda la familia está unida", dijo Alejandro Fernández antes de marcharse.

También te puede interesar: Una infección casi retira a Edith Márquez de los escenarios.

