La verdadera y emotiva razón de la fiesta de la hija de Canelo Álvarez. (FOTOS)

Es increíble decir esto pero la realidad es que nos encontramos que hubo una celebración que le atribuimos un motivo que no coincide con la realidad. ¿Cómo es esto? La hija de Canelo Álvarez no tiene 15 años y esta es la verdadera razón de su fiesta.

La historia de Saúl “Canelo” Álvarez

La conmemoración de cumpleaños en Jalisco dio de qué hablar a partir de las muchas personas invitadas como por el dinero considerable que se invirtió en el evento que, según trascendidos, tuvo entre 5 y 7 millones de dólares depositados en el festejo de 15 años de Emily Cinnamon Álvarez. Ahora, la realidad es que el motivo por el que tanta gente fue convocado no es real y hay un motivo real que explica la fiesta de la hija de Canelo.

¿Cuál es la verdadera razón de la fiesta de la hija de Canelo Álvarez?

Vale empezar por la verdad: Emily cumplió 17 años, no 15. A pesar de estar pronta a finalizar su etapa en la escuela, su padre no tuvo problema en que pudiera festejar a su antojo, tal y como lo demostraron las numerosas fotos de la celebración en el Rancho Las Reinas.

Dicho esto, hay una explicación muy sencilla y es que la hija de Saúl Álvarez llegó a los 15 años en medio de la pandemia. En ese momento, por si alguien ha olvidado, habían confinamientos estrictos y los eventos masivos estaban prohibidos, algo que se sustenta mucho si tenemos en cuenta que aún no disponíamos de vacunas para comenzar a inmunizar a la población. Por suerte esa instancia ha quedado atrás y ya vivimos una normalidad casi total y mucha gente, Emily entre ellas, aprovecharon el contexto para tener la celebración que antes no había sucedido. A partir de esto se explica que con sus 17 celebre sus 15, algo que no tiene nada de malo y es muy entendible para lo que fueron las etapas más complicadas de la pandemia.

Pasaron 2 años pero no hubo problema para la familia Álvarez el celebrar la fiesta que tuvo mucha gente invitada y sin duda alguna habrá sido un día inolvidable tanto para Emily como para el mismo Canelo y tantas otras personas que asistieron a tamaño evento.