Disponer de limpieza en tu vida diaria siempre es una buena idea, pues son muchos los problemas que te vas a ahorrar, también la acción en cuestión va a terminar siendo una excelente inversión a corto, mediano y largo plazo. Para ello hay que disponer de información certera y confiable, para el caso vamos a dar un buen aporte como lo es el contarte la cantidad exacta de detergente que debe llevar tu lavadora.

¿Cuál es la cantidad exacta de detergente que debe llevar tu lavadora?

Digamos que la cantidad que pongas, va a tener sus consecuencias, pues considera que si te excedes, tu ropa puede quedar dañada e incluso el mismo electrodoméstico puede lidiar con algún contratiempo a partir de los residuos que puedan quedar en el mismo. Considera que llegar a cifras desmedidas, puede generar prendas rígidas con manchas y un deterioro en tu indumentaria.

Dicho eso, la realidad es que la cantidad adecuada depende de unos muchos factores, entre ellos incide el tamaño de la carga, el nivel de suciedad, la dureza del agua y el tipo de detergente que estés implementando, según lo que dictan los especialistas.

Para establecer una directiva general, es apropiado seguir las instrucciones del fabricante del detergente que uses, no excederse en la ración, siempre es una buena idea aprender a calcular cuánto es necesario usar para no desperdiciarlo y ser racional.

Sabiendo esto, toma en cuenta las siguientes consideraciones: revisa la etiqueta del detergente (la misma que suele indicar la cantidad recomendada por carga de ropa), considerar el nivel de suciedad, pues para ese caso requerirás de una mayor o menor cantidad de jabón en función del estado de tus prendas, observar la espuma, utilizar una bola dosificadora y elegir un detergente concentrado (generalmente son más eficientes, también requieren de una menor cantidad).