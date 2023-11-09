Dra. Lucía | Capítulo 29 | La sangre es primero

Alicia se sentía mal y le pidió a su papá que la llevará al hospital, pero él le dijo que no pasaba nada malo. Cuando los paramédicos llegaron a verla se dieron cuenta de que estaba sangrando y por eso decidieron ingresarla al hospital. Sagrario y Arturo tuvieron una intensa plática en la que Sagrario le decía a Arturo que buscaran una manera en la que pudieran combatir su mal, pero él solo quería que le dejaran sus últimos momentos a él.

Cuando realizaron un ultrasonido a Alicia resultó ser que estaba embarazada y la Dra. Lucía quedó sorprendida al hacer ese descubrimiento. Mientras Arturo y Sagrario seguían hablando, Arturo cayó desmayado.

Lucía comenzó a platicar con el padre de Alicia y él le reveló que este no era el primer embarazo de su hija. Al no querer decir nada, Alicia robó una hoja y una pluma y comenzó a escribir un mensaje para las enfermeras del hospital. Después de saber el historial de embarazos de Alicia, le dijeron estaba en riesgo de tener un aborto y necesitaban hacer lo necesario para alejarla de cualquier peligro. Lucía quería hacer lo que fuera para alejar a Alicia de su padre, pero el director del hospital le dijo que no había mucho que pudieran hacer.

No fue hasta que llegaron las trabajadoras sociales que Alicia pudo contar toda la verdad detrás de sus embarazos y de lo que realmente hacía su padre con ella.