Dra. Lucía | Capítulo 32 | Vampiros

Un joven tuvo un accidente al sentirse mal, chocando con un mercado ambulante y casi atropellando a personas. Chabe y su nuevo equipo de paramédicos atendieron la emergencia, pero se percataron de que estaba trabajando con competencia. Al llegar al Hospital Matilde Montoya, Omar descubrió la situación y notó que los paramédicos revisaban las pertenencias del joven. Chabe les pidió que no fueran abusivos.

Mariana elogió a Carlos por el impacto positivo del nuevo cirujano en el área de urgencias. El paciente fue atendido por Daniel y Lucía, quienes realizaron estudios y llevaron a cabo una operación confirmada por el Dr. Emiliano. Mientras tanto, Enrique rechazó el afecto de Mariana, agradeciéndole por despertarlo antes de su consulta.

El paciente relató su accidente a Mariana y Daniel, mencionando un temblor en las manos. Daniel preguntó sobre drogas o síntomas, optando por más estudios debido a sus dolores. Sagrario recordó a Arturito en la azotea, donde Lucía le informó sobre el nuevo cirujano. Emiliano compartió con Lucía sus creencias en la energía, llevándola a investigar más sobre el tema.

Mariana informó a las ambulancias sobre la recepción de casos en el Hospital Matilde Montoya. Omar preguntó a Chabe sobre su nuevo trabajo, notando su falta de felicidad. Emiliano y Carlos fueron presentados, y Enrique reveló a Carlos la necesidad de más estudios. El jefe del hospital indagó a Enrique sobre su situación con Lucía.

Lucía consultó a Manuela sobre las energías, llegando a la conclusión de que interpretaba las energías de los pacientes de manera única. Los estudios del paciente contradecían sus síntomas, llevando a más preguntas sobre sus consumos. Lucía tocó al paciente y descubrió una transfusión de sangre, sugiriendo un tratamiento rejuvenecedor.

Los doctores confirmaron la teoría de Lucía y detuvieron a los trabajadores de la clínica. Lucía tuvo visiones de Arturito en un bosque con un bebé. Emiliano la ayudó con dolores de cabeza, llevándola a un consultorio y sugiriendo relajación. Mariana y Enrique compartieron un momento íntimo en un elevador.